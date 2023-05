“Io sono basita”: Alessandra Fumagalli massacra Luca | Cosa hanno fatto in sole 8 ore

Uomini e Donne, la corteggiatrice Alessandra Fumagalli massacra il tronista Luca. Il racconto di che cosa hanno fatto in sole 8 ore. I fan sconvolti.

Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, seguito, amato e, nel contempo, chiacchierato della TV italiana, anche quest’anno ha regalato emozioni a non finire ai numerosi telespettatori. Le vicissitudini del Trono Over tra dame e cavalieri sono state imprevedibili fino all’ultimo, mentre le scelte dei tronisti, hanno scaldato i cuori.

Tra le coppie che sono uscite mano nella mano dalla trasmissione dopo la caduta dei petali di rosa, c’è quella dell’affascinante tronista Luca Daffrè e della sua corteggiatrice scelta Alessandra Fumagalli. Chiaramente se il momento in studio è molto emozionate, il bello, per così dire avviene dopo, quando si inizia a vivere il legame nato in TV lontano dai riflettori.

Del resto, non è facile essere sé stessi al 100% in TV, ma questo è da vedersi sia nel Bene che nel Male. Del resto sia alcune qualità, ma anche pure alcuni difetti, possono emergere in maniera più forte nella propria quotidianità, quando dunque si è lontani dal clamore mediatico e dal Piccolo Schermo.

La coppia è già scoppiata

Ed è per tale motivo che i fan del dating show lo attendono con trepidazione e seguono ancora con maggior interesse i loro beniamini sui Social, in primis su Instagram. Le foto di coppia e i loro racconti di vita a due sono cliccatissimi e molto ricercati, così come i video che li vedono indiscussi protagonisti. Tuttavia talora sui Social si trova anche ben altro, cattive notizie incluse.

Non per nulla le cose tra la bellissima e biondissima Alessandra e il suo Luca non sono andate bene. A poco più di una settimana dal fatidico giorno della scelta, che è certamente uno dei momenti clou del programma, i due si sono già detti addio. A quanto pare sono sorte fin troppe incomprensioni, che li hanno indotti ad arrivare a prendere tale drastica decisione.

La verità detta da Alessandra

I due ex si sono scatenati sui Social per dire la propria opinione al riguardo. Ora la corteggiatrice ha voluto replicare al tronista tramite una Storia. “Io sono basita delle cose che son successe. Non mi va di passare per la persona che non sono. Io ci ho visto del bello. Ho visto delle cose che potevano andare oltre e purtroppo non sono andate”

Poco dopo Alessandra ha voluto confessare il motivo per cui lei e Luca si sono lasciati. “La verità è che dal momento in cui noi siamo usciti da quel programma, io non ho avuto la possibilità di passare del tempo con lui, non più di 8 ore“. I fan a questi punto non hanno più parole e si chiedono se a settembre i due proveranno a chiarirsi facendo un confronto in TV alla Corte di Maria de Filippi.