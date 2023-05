“Defi***nte”: Anna Tatangelo mostra il dito medio | Quello che le ha fatto è abominevole

Anna Tatangelo su Instagram si è lasciata andare a uno sfogo con un gesto che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire cosa l’ha spinta a comportarsi in un certo modo con qualche utente social.

Anna Tatangelo è una delle donne più belle e brave del mondo della musica italiana. Ha una carriera artistica degna di tutto rispetto che le ha permesso di esibirsi sul palcoscenico degli eventi canori più importanti. Basta menzionare il Festival di Sanremo. Successivamente si è proposta al pubblico nei panni di giudice a All togheter now condotto da Michelle Hunziker.

Da non dimenticare la conduzione del programma televisivo dedito al giorno del matrimonio di alcune coppie scelte dai produttori. I fan le hanno fatto i complimenti per aver superato a pieni voti questa sfida televisiva, lontana anni luce dalla musica.

Per quanto riguarda la vita privata dopo l’addio a Gigi D’Alessio ha conosciuto il rapper Livio Cori, con il quale è stata fidanzata per circa un anno. Purtroppo le loro strade si sono separate e i reali motivi tuttora sono ancora avvolti nel manto del mistero. Adesso è felice accanto al modello Mattia Narducci, un 26enne fortemente voluto da Giorgio Armani.

I due sono usciti allo scoperto sui social e da allora vivono la relazione alla luce del sole. Finalmente ha riacquistato il sorriso, eppure qualcuno è stato in grado di farla arrabbiare per l’ennesimo atto brutale fatto a suo discapito. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Anna Tatangelo su tutte le furie

Essendo un personaggio pubblico, la cantante tende sempre ad aggiornare i follower con scatti e video mozzafiato. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino disarmante, confermato costantemente da ciò che condivide. Non c’è da stupirsi se sia riuscita a conquistare uno dei modelli più richiesti del momento. Di recente, però, ha messo da parte l’idillio per commentare un evento che non ha potuto ignorare.

“Non c’è mai limite al peggio…Diffidate da imitazioni e ritocchini fotografici. La verità è solo una, quella di Anna“, ecco cosa ha riportato nella didascalia del post che si può vedere su Instagram. Ma cosa è successo di preciso? Ecco la risposta.

Un gesto che sta facendo discutere

“La situazione sta degenerando perché qualche defi***te ha preso una mia foto dell’anno scorso in costume e l’ha photoshoppata facendomi sembrare nuda”. Poi ha mostrato il dito medio rivolto ovviamente a chi le ha fatto questo torto.

Per fortuna dalla sua parte ha degli utenti social che la difendono a spada tratta. Sicuramente ci saranno dei provvedimenti su quanto accaduto poiché una cosa del genere non può passare inosservata. Potrebbe capitare a chiunque, dunque è necessario correre ai ripari per evitare il peggio.