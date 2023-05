Dramma Paola Caruso, il figlio rifinito in ospedale: come sta dopo l’operazione | Non resta che sperare

Dramma per Paola Caruso, suo figlio finisce nuovamente in ospedale. Ecco quali sono le condizioni di salute del piccolo in questo momento, dopo quella cura sbagliata.

Il figlio di Paola Caruso finisce nuovamente in ospedale, facendo riemergere in lei i ricordi di quel terribile dramma che li ha colpiti. È l’incubo peggiore di qualunque genitore, non riuscire a proteggere il proprio bambino, ecco come sta adesso e quali sono le sue condizioni.

Paola Caruso ha scioccato l’Italia con il suo racconto tragico, l’opinionista e showgirl, ha raccontato ai microfoni di Verissimo, cos’è successo a suo figlio Michele durante una vacanza in Egitto. In pratica il bambino si è sentito male per un’influenza e i medici del posto gli hanno fatto una puntura con una medicina che l’ha paralizzato ad una gamba, in quanto quel particolare farmaco non può essere assolutamente somministrato a dei bambini. Da qui in poi per la Caruso è iniziato l’incubo.

Chi è Paola Caruso?

Paola Caruso è nata a Catanzaro nel 1985, a 13 anni scopre di essere stata adottata dai suoi genitori, Michele e Wanda, i quali non le hanno mai fatto mancare il loro supporto e affetto. Si laurea in Giurisprudenza, ma in seguito decide di cambiare totalmente settore, diventando la ragazza immagine al Billionaire in Costa Smeralda. Partecipa alle selezioni per Miss Italia ed entra nel mondo dello spettacolo grazie al suo ruolo di “Bonas” ad Avanti un altro, di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Da lì in poi si “butta” nel reality l’Isola dei famosi, recita accanto a Massimo Boldi, in Natale al sud, partecipa a Pechino Express e alla Pupa e il Secchione. Nel 2019 diventa mamma del piccolo Michele, nato dalla relazione con il suo ex compagno, Francesco Caserta, il quale non ha mai voluto riconoscere suo figlio, sbattendo letteralmente fuori di casa Paola Caruso una volta venuto a conoscenza della sua gravidanza. Attualmente ha iniziato una relazione con Francesco Zaffagnini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Caruso (@paolacarusoofficial)

Il dramma di Paola Caruso

Il figlio di Paola Caruso è finito nuovamente in ospedale per via di un’operazione chirurgica subita all’ospedale Gaslini di Genova, per tentare di rimediare al danno di malasanità subito dal bambino in Egitto. L’operazione per far riottenere l’uso di entrambe le gambe al piccolo Michele è andata bene, ma sarà soltanto il tempo a dire se il bambino potrà tornare a camminare. Ovviamente dovrà affrontare un lungo percorso riabilitativo.

Paola Caruso ringrazia Silvia Toffanin per averle permesso di raccontare la sua storia ai microfoni di Verissimo e per il supporto che le ha dato e ovviamente il medico e tutto l’ospedale per aver provato a dare di nuovo una speranza a mamma e figlio. Ecco cosa ha detto la showgirl: “A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al dottore Nunzio Catena per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto…”.