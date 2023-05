Can Yaman, ha ceduto al ritocchino: il prima e il dopo è clamoroso | Altro che bellezza al naturale!

Molti hanno notato che nel corso degli anni Can Yaman è letteralmente cambiato. Avrà ceduto anche lui al fascino della chirurgia? Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose.

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento nel mondo dello spettacolo italiano. All’inizio aveva intrapreso la carriera di avvocato, ma non ha impiegato tempo per capire che la sua strada era un’altra. Per questo motivo ha mollato tutto per dedicarsi alla recitazione e da allora non sta facendo altro che accumulare soddisfazioni professionali.

In Italia si è fatto conoscere nella soap opera turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore con la collega Ozge Gurel. Tuttavia il vero successo è arrivato l’anno successivo con Daydreamer – Le ali del sogno. Nei panni del fotografo Can Divit ha conquistato il pubblico con Demet Ozdemir. I fan speravano che tra i due ci fosse nel tenero lontano dal set, ma in realtà c’è sempre stata solo amicizia.

Successivamente ha scatenato il gossip con Diletta Leotta, con la quale si parlava addirittura di matrimonio. Lei è volata in Turchia per conoscere la famiglia, eppure di punto in bianco hanno annunciato la separazione. Ancora oggi i motivi non sono stati palesati da lui mentre la conduttrice di Dazn ha semplicemente detto che non tollerava dei suoi comportamenti.

A breve lo vedremo nella serie televisiva El turco con Greta Ferro (la protagonista di Made in italy). Allo stesso tempo si dedica al progetto Break the wall tour per aiutare i giovani afflitti da disagi psicologici e il ricavato è destinato alle vittime del terremoto che ha colpito la sua terra.

Curiosità su Can Yaman

Non tutti sanno che suo padre è un avvocato albanese-kosovaro e la madre è una docente proveniente dalla Macedonia. L’attore ha mosso i suoi primi passi nel mondo della recitazione nel 2014 con la serie tv turca Gonul Isleri dove ha prestato il suo volto al personaggio Bedir fino alla stagione successiva. Poi è stata la volta di Inadina Ask in cui ha interpretato un avvocato.

Il pubblico deve ancora assistere alla messa in onda di Bay Yanlis e del film CanyaMan: The legend. Per quanto riguarda l’aspetto fisico ha subito un grande cambiamento dalla sua prima apparizione in tv fino a oggi. Che ci sia lo zampino del chirurgo? Mettiamo a confronto due scatti, uno del passato e uno recente.

Ecco la verità sull’attore

Facendo un confronto si può notare che sul volto di Can Yaman non c’è traccia del bisturi. Nel corso degli anni è semplicemente cresciuto e, di conseguenza, i lineamenti ora sono più definiti. Da non dimenticare i costanti allenamenti a cui si sottopone per stare in forma.

Infatti in Bitter Sweet non aveva la fisicità mostrata in Daydreamer. A prescindere da tutto le fan lo amano in ogni versione e con ogni tipo di look, dal taglio corto alla folta chioma.