Alessia Marcuzzi, la sua dimora è più una reggia che una casa: che splendore!

Alessia Marcuzzi più che in una casa vive in una reggia. Che splendore, tutti quanti noi vorremmo tornare in un luogo così dopo una giornata lavorativa, non è bello solo il luogo, ma anche i dettagli particolari e gli arredi in tinta coordinati sono meravigliosi.

“La Pinella” come viene spesso soprannominata Alessia Marcuzzi, per via della sua passione per il burraco, di strada ne ha fatta tanta da quando prese la maturità nella Capitale. La Marcuzzi, classe 1972, romana di nascita, non ha mai rivelato troppo della sua vita adolescenziale, sappiamo che dopo la fine del liceo, frequenta una scuola di recitazione e dizione.

La vita di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima, muovendo i primi passi come valletta, per poi passare nelle reti Mediaset, interpretando diversi ruoli, dalla conduttrice all’attrice e così via. Ha condotto il Festivalbar, il Grande Fratello, l’Isola dei famosi e chi più ne ha più ne metta. L’abbiamo vista recitare in fiction famose quali Carabinieri e Così fan tutte. Nel 2021 pare per problemi con i vertici Mediaset, la Marcuzzi abbandona temporaneamente la televisione e si prende un anno sabbatico, come l’ha definito lei.

Nel 2023 torna in tv, ma questa volta dalla concorrenza, cioè in Rai, conducendo un programma tutto suo, intitolato Boomerissima, il quale sta riscontrando notevole successo. Se la sua vita lavorativa è sempre stata emozionante, in quella sentimentale Alessia Marcuzzi ha avuto qualche problemino. Tra le varie relazioni dichiarate, le più eclatanti sono state sicuramente quelle con Simone Inzaghi, dal quale ha avuto il suo primogenito, Tommaso e con Francesco Facchinetti, con il quale ha messo al mondo la piccola Mia.

Per il momento si vocifera che stia insieme al ballerino Jody Proietti, anche se i diretti interessati non hanno mai confermato. Per quanto riguarda il rapporto con i suoi figli, mamma Alessia è molto amorevole e i due fratellastri si vogliono molto bene da come si può vedere nelle foto che la Marcuzzi pubblica sui suoi profili social.

La casa da sogno della Marcuzzi

Alessia Marcuzzi vive in una casa da sogno, che possiamo definire di più una reggia piuttosto che una semplice dimora. La donna vive tutt’ora a Roma, sua città natale, nel quartiere Flaminio, nel quale la Marcuzzi ha vicino tutte le comodità, dai supermercati ai negozi di vestiario, ai musei, ecc. Alessia Marcuzzi pubblica di sovente sui social, foto di alcune camere della sua abitazione, per questo, da quello che possiamo vedere, sappiamo che per esempio in cucina e in soggiorno i pavimenti chiari spezzano con l’arredo più scuro, come per esempio l’acciaio della cucina.

La camera da letto molto ampia, rimane sul color tortora, sopra la testiera del letto possiamo vedere un bellissimo quadro di Brigitte Bardot e uno specchio caratteristico tondeggiante sulla parete opposta, dal quale la Marcuzzi effettua diverse dirette. Possiede poi un ampio salone con complementi di arredo in tinta con il colore marroncino delle pareti, per non parlare di quei imponenti quadri con le cornici dorate che ricordano lo stile Barocco.

Infine dispone di un’area fitness e di un terrazzo molto grande con vista, circondato dal verde delle piante e delle rose bianche che danno quel tocco di finezza in più che contraddistinguono la padrona di casa. Sicuramente ci saranno ulteriori camere in questa sontuosa reggia, ma per il momento non sono state ancora immortalate per i social.