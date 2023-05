Milly Carlucci, cambia tutto a Ballando con le Stelle: chi ha fatto fuori senza il minimo ripensamento

Milly Carlucci, l’amatissima conduttrice di Rai Uno l’ha tagliata fuori dai giochi. I telespettatori sono letteralmente basiti.

È ancor lei, la meravigliosa Milly, una delle conduttrici dell’Azienda di Viale Mazzini più amate dagli italiani di ogni età. Nonostante la stagione 2023 del Cantane Mascherato, da poco conclusasi, sia stata letteralmente stracciata a livello di share dal serale di Amici, la professionista si è detta molto soddisfatta dei risultati ottenuti.

Del resto i concorrenti in gara, nascosti per l’appunto dietro le maschere, hanno molto divertito non solo il pubblico a casa e quello presente in studio, ma anche i giudici. Quest’anno abbiamo ritrovato in giuria i veterani Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, la meravigliosa Iva Zanicchi e le new entry costituite dai mitici Christian De Sica e Serena Bortone.

Tra l’altro quest’ultima, alla sua prima esperienza di giudice si è molto divertita e ha dimostrato di possedere ottime doti investigative. È infatti stata una delle prime a smascherare Samuel Peron, che era nascosto nella maschera. che poi ha vinto, del Cavaliere Veneziano. Ed è per tale motivo che certamente tornerà in tale veste anche nella prossima edizione di tale trasmissione.

I programmi di punta della Carlucci

Tuttavia se la Carlucci ci fa divertire e, nel contempo, sognare con questo show nella seconda parte della stagione TV, nella prima lo fa altrettanto con un altro programma degno di nota, ben più longevo all’interno dei vasti palinsesti di Rai Uno. Stiamo chiaramente parlando di Ballando Con Le Stelle, che nell’ultima edizione ha visto trionfare un po’ a sorpresa la giornalista del TG1 Luisella Costamagna.

La sua vittoria ha suscitato non poche polemiche, non solo sul Web, ma anche presso la giuria. In realtà sarebbe stata una giurata in particolare a non aver visto di buon’occhio al sua vincita, dal momento che Luisella, prima di ritornare allo spareggio che le ha permesso di tornare in gara, era stata per mesi lontana dal programma a causa di un infortunio. Insomma, secondo molti sarebbe stato più giusto far alzare al cielo la coppa del vincitore a un concorrente che non ha mia mollato ad esempio Gabriel Garko.

La questione di Selvaggia Lucarelli

Ma a tenere banco è stato poi un altro fatto, ovvero l’abbandono in giuria di Selvaggia Lucarelli. La stessa giornalista, non appena si era conclusa la finalissima, aveva fatto intendere di essere indecisa se ripetere l’esperienza oppure no. Avevano a quel punto preso vita tantissime voci che la volevano sostituita o dalla stessa Luisella o dalla meravigliosa Barbara D’Urso.

Difatti, secondo alcune fonti, la conduttrice campana sarebbe pronta a lasciare le Reti Mediaset per approdare proprio in Rai. Tuttavia ora il chiacchiericcio riguardo l’abbandono di Selvaggia è finito. Dagospia ci fa sapere che lei è stata nuovamente confermata nella giuria di Ballando, senza se e senza ma.