Re Carlo, cos’ha detto ad Harry prima dell’incoronazione: spunta il dialogo segreto

Re Carlo, a pochi giorni dalla sua incoronazione, arriva una nuova forte indiscrezione. Che cosa si sono detti lui e il figlio Harry durante una telefonata.

Da diverso tempo ormai il Duca di Sussex è considerato la pecora nera della chiacchieratissima Royal Family. Lo è da quando ormai moltissimi anni fa ha lasciato l’Inghilterra, nonché la vita di Palazzo, per andare e vivere in America. Ha fatto questa scelta pungolato dalla sua splendida moglie. Stiamo chiaramente parlando di Meghan Markle, che non è mai piaciuta alla famiglia del Principe Ribelle.

Dal canto suo lei non ha mai potuto soffrire le rigide regole imposte dall’etichetta. Tra l’altro non è mai andata d’accordo nemmeno con Kate Middleton, la sua affascinante cognata. Dulcis in fundo la Stampa Inglese non l’ha mai molto stimata e lei, come hanno sussurrato alcune fonti vicinissime all’ex attrice, ne avrebbe molto sofferto.

Anche perché la compianta Regina Elisabetta non era corsa in suo aiuto, come invece aveva fatto in precedenza per la moglie di William. Se tuttavia con Elisabetta c’era stato un riavvicinamento, che ha permesso sia a Meghan che ad Harry di partecipare pure al prestigioso Giubileo Di Platino, con gli altri familiari la situazione non è mai davvero migliorata.

Harry era presente all’incoronazione, Meghan no

Davvero tesi sono infatti ancora oggi i rapporti della coppia anche coi nuovi regnanti. Da quando poi lui ha vuotato il sacco, inveendo un po’ contro tutti nella sua autobiografia Spare, pare che i rapporti siano ancora peggiorati. Tuttavia, come si è potuto appurare, Harry è stato comunque presente al giorno dell’incoronazione di suo padre.

Ha vissuto la cerimonia in maniera defilata ma, lo ribadiamo, era presente. Grande assente invece Meghan, rimasta in California coi figli. Ora spunta una nuova indiscrezione sul rapporto di Re Carlo III e di suo figlio secondogenito. A quanto pare i due, pochissimi giorni prima della cerimonia, si sarebbero sentiti telefonicamente. Sarebbe stata una telefonata a cuore aperto tra padre e figlio.

Che cosa si sono detti al telefono

Un gesto che avrebbe molto colpito il nuovo monarca, anche perché pare che sia stato Harry ad esprimere il suo più vivo desiderio di essere presente in quello speciale giorno. Ciò ha rappresentato una vera coccola per il cuore per gli estimatori della Royal Family, che è sempre fonte di immenso interesse qualsiasi cosa faccia o non faccia, dica o non dica.

Tuttavia in passato si era anche parlato di uno scambio epistolare tra l’attuale Re e Meghan Markle, ma che non ha portato grandi risultati, visto che lei non si è presentata all’Incoronazione. Una mancanza che si è fatta molto sentire e che ha reso ancora più popolare l’ex attrice.