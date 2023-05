“Insulti travestiti da complimenti”: ex di Uomini e Donne mangiata viva | Il motivo è il suo corpo

Un’ex tronista di Uomini e Donne è stata presa di mira sul web per uno scatto. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Maria De Filippi dà la possibilità a dei giovani di sedersi sul trono per trovare l’anima gemella. C’è chi riesce nel proprio intento e chi no. Nel primo caso possiamo menzionare Marco Fantini da poco diventato padre per la terza volta. La moglie Beatrice Valli si era proposta per lui come corteggiatrice anni fa e da allora sono inseparabili.

A seguire ricordiamo Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Alessia Cammarota e Alessio Palmieri, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Loro sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo.

Altri, invece, anche se vanno via con una persona dallo studio la quotidianità si rivela del tutto diversa. La storia di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, per esempio, non è decollata per motivi che poi sono emersi dopo mesi. In quel periodo accanto a lei c’era un’altra bellissima.

Di recente ha voluto condividere i primi scatti estivi e alcuni utenti social sono stati velatamente offensivi. “Finalmente una donna in carne”, “Stai bene, hai messo dei chili in più”. Sono dei commenti non graditi dal destinatario. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

La replica dell’ex tronista

L’ex tronista in questione è Nilufar Addati. All’inizio si era proposta come corteggiatrice di Mattia Marciano che poi ha scelto Vittoria Deganello. Per questo motivo la redazione le ha proposto il trono e così è andata via con Giordano Mazzocchi. Purtroppo le cose non sono andate bene tra i due, ma sono rimasti in buoni rapporti.

Di recente su Twitter è stato realizzato un tweet in cui si mostra la ragazza in costume. Qualcuno ha sottolineato le sue forme, così è intervenuta con testuali parole: “Sei bellissima. Non c’è bisogno di aggiungere ‘anche in carne’ o ‘finalmente una con le forme’…mi domando quando sarà chiaro alla gente che il tempo per commentare i corpi degli altri è finito…la metà dei commenti sono insulti travestiti da complimenti“.

“Nessun corpo è sbagliato”

Poi ha aggiunto: “Nessun corpo è sbagliato nemmeno quello di una mia collega con 10 chili in meno. La correlazione tra forma fisica e mentale è stretta. La dovete smettere“. Una risposta senza dubbio approvata da chi combatte contro le stesse critiche ogni giorno.

Per fortuna Nilufar ha dalla sua parte una folta schiera di fan pronta a sostenerla contro gli hater. La sua genuinità è ormai una caratteristica rara oggigiorno, dunque da ammirare e prendere come modello di riferimento.