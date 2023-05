Laura Pausini, le immagini spezzano il cuore: tutti le si stringono intorno | Irriconoscibile

Laura Pausini shock! Quelle immagini spezzano veramente il cuore, tutti le si stringono attorno perché è veramente irriconoscibile. Nessuno potrà mai togliersi dalla mente quelle fotografie, in primis la Pausini, visibilmente molto provata.

Shock per Laura Pausini, quelle immagini spezzano il cuore a tutti, per non parlare della devastazione che questa situazione ha portato. La commozione è molto forte, tutti le si stringono attorno anche perché è irriconoscibile, non è più come appariva una volta. Ci vorrà tempo prima che possa tornare come ce la ricordavamo, nessuno può aiutare, bisogna solo aspettare che le cose migliorano per lei.

Che Laura Pausini fosse una persona molto sensibile ed empatica, l’avevamo capito fin dalla prima volta che cantando La Solitudine, si era presentata al mondo. Negli anni abbiamo imparato a conoscerla attraverso le sue canzoni, ognuna delle quali con un messaggio specifico da lasciare ai suoi fan.

Il cuore d’oro di Laura Pausini

Laura Pausini è la famosa cantautrice italiana nata a Faenza nel 1974, la quale ha abitato nella sua città natale fino al 1995, quando insieme al suo agente si trasferisce a Milano in cerca di fortuna. Nonostante abbia sempre cantato insieme al padre, il successo vero della Pausini iniziò nel 1993 quando a Sanremo portò La Solitudine, con la quale entrò nel cuore degli italiani e non solo.

In seguito, Laura Pausini non si è più fermata, “sfornando” un successo dopo l’altro, portando avanti tour non solo nazionali ma anche internazionali, per non parlare di DVD, Docu-film e così via. Tra una canzone e l’altra ha trovato anche il tempo di mettere su famiglia insieme al suo neo marito, Paolo Carta, conosciuto nel 2005, con il quale ha avuto una figlia, la piccola Paola. Il motivo per cui i fan della Pausini la seguono da sempre, non è “soltanto” per la profondità e la bellezza delle sue canzoni, ma è anche per tutti quei gesti che ha sempre fatto per aiutare gli altri. È una sostenitrice dell’UNICEF, ha donato i diritti di una sua canzone a favore della Fondazione Francesca Rava – N.P.H.- Italia Onlus, è testimonial della raccolta fondi per la lotta contro l’Aids e così via.

Immagini che parlano da sole

La nota cantante Laura Pausini è segnata come tutti noi dall’alluvione avvenuta in Emilia Romagna, ma lei la vive in maniera diversa, visto che in quei luoghi meravigliosi, adesso sommersi dall’acqua, lei c’è cresciuta. In un post social, la cantante ha mostrato com’è cambiata la sua città, sommersa dall’acqua, in particolare mostra una sua cara amica mentre si sposta a piedi circondata da quel mix di acqua e fanghiglia che ha invaso le strade della sua amata Solarolo.

Queste immagini spezzano il cuore e tutti si stringono alla cantante e a tutte quelle persone che stanno vivendo questa realtà devastante. Qualche giorno fa aveva mostrato una foto dei suoi anziani genitori, i quali, armati di scopa e stivali, si sono messi a ripulire il fan club della figlia.