Simone Antolini, chi è la mamma di sua figlia: “Io ero minorenne quando…” | Roba dell’altro mondo

Ecco chi è la mamma della figlia di Simone Antolini, svelato finalmente il mistero, lui era ancora minorenne è una storia veramente dell’altro mondo che ha dell’incredibile. Sveleremo diversi altarini su questo triangolo che ruota attorno a Melissa.

Simone Antolini svela chi è la mamma di sua figlia, si lascia andare ad un racconto “a cuore aperto”, lui era ancora minorenne, eppure è sempre stato un papà molto maturo. Questa storia ha dell’incredibile perché non siamo davanti ad un film, ma è una storia vera. Episodi del genere avvengono più spesso di quello che le persone possano pensare.

Per chi si fosse perso l’Isola dei famosi, Simone Antolini è il “baby” fidanzato di Alessandro Cecchi Paone. 23 anni lui, 61 anni Paone, questa storia ha diviso l’opinione pubblica c’è chi li sostiene e chi li critica aspramente, ma alla fine chi siamo noi per dire a due persone come vivere le loro vite? Se si amano e la differenza di età non è un problema per loro, perché pensiamo di avere il diritto di giudicarli?

Svelato il mistero grazie all’Isola dei famosi

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone sono stati due ex naufraghi di questa edizione tutt’ora in corso, dell’Isola dei famosi. Sono approdati come coppia e sono usciti insieme, pur l’insistenza della produzione che li voleva separare come concorrenti singoli. Dopo il grave malore subito da Antolini, Cecchi Paone ha raccattato le sue cose e ha seguito il suo compagno, abbandonando, senza non poche controversie, il reality condotto da Ilari Blasy.

Durante la permanenza all’Isola, Antolini ha parlato spesso di una bambina di nome Melissa, alla quale è apparso subito molto legato. In seguito, ha rivelato che la bambina in questione altri non è che sua figlia di 5 anni, avuta dalla sua precedente relazione con la sua ex ragazza. Dopo la rottura dalla madre di sua figlia, ha capito di essere omosessuale e in seguito, ha incontrato in chat il “suo” Alessandro, con il quale sta insieme da un anno.

La storia di Melissa Antolini

Simone Antolini si è confessato a “cuore aperto” in una recente intervista e ha rivelato ulteriori dettagli sulla madre di sua figlia e sul fatto di essere minorenne quando è nata Melissa. In pratica, Valentina (sappiamo solo questo della ragazza), solo qualche mese più grande di Simone, è arrivata in Italia dalla Romania molto giovane e ha iniziato subito a lavorare nell’azienda dei genitori di Antolini. I due si sono innamorati e nonostante la remora dei loro genitori, appena sedicenni hanno deciso di andare a convivere. Quando lui aveva ancora 17 anni e lei già 18, sono diventati genitori della piccola Melissa.

I due in seguito si lasciarono e nonostante i rapporti all’inizio burrascosi, per il bene della bambina, oggi cooperano civilmente. La bambina vive con Simone Antolini e sua mamma la vede quando vuole, anche se le sue visite sono abbastanza ridotte. Nonostante Cecchi Paone si sia offerto di adottare la bambina, per il momento non ci sono gli estremi legali in quanto Melissa ha entrambi i genitori, però il noto divulgatore scientifico vuole bene alla bambina come un secondo papà, accentuando di più l’amore che Antolini prova per lui.