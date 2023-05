Scandalo a Uomini e Donne, corteggiatore innamorato dell’opinionista: il video spunta solo oggi

Uomini e Donne, il famoso dating show di Canale 5 fa ancora parlate di sé. Ora si parla a spron battuto di scandalo. Il video non mente.

Uomini e Donne è ancora oggi uno dei programmi pomeridiani dell’Azienda Del Biscione più seguito, amato e, nel contempo, chiacchierato dagli italiani di ogni età. Assai longevo, è fortemente in grado di emozionare, talvolta fino alle lacrima, e di divertire il grande pubblico. Se da un lato il Trono Classico piace moltissimo, ad entusiasmare i telespettatori è anche soprattutto il Trono Over.

Qui le vicissitudini tra dame e cavalieri sono continue, tra cui le frequentazioni, definibili come lampo, nonché gli happy end. In alcuni casi ci sono anche stati matrimoni che hanno fatto sognare i più. Talora poi capita anche che i protagonisti di Uomini e Donne, sia appartenenti al Trono Classico che Over, ritornino in studio per parlare del loro presente e mandare un saluto ai loro estimatori, che adorano seguirli pure sui Social.

Quest’anno il dating show è finito con qualche settimana di anticipo sulla tabella di marcia rispetto alle precedenti edizioni. Tuttavia l’accorta e bravissima Queen Mary, non ha affatto lasciato a bocca asciutta i suoi estimatori. Difatti sta andando ora in onda una sorta di Uomini e Donne Story, in attesa della nuova stagione 2023/2024, per la quale certamente lei con il suo team lavorativo sta già lavorando.

Un video amarcord

Ora a farla parlare della trasmissione in Rete è un video, ove un corteggiatore si è clamorosamente dichiarato a una storica opinionista. Stiamo parlando della bellissima Tina Cipollari, che da tanti anni opera alla corte di Maria De Filippi. In primis lo ha fatto come corteggiatrice e in secundis come tronista. È solo poi che la vedova Costanzo le ha chiesto di restare in veste di opinionista.

Il corteggiatore che le si è dichiarato in TV è il bellissimo Kikò Nalli, che poi è divenuto suo marito, nonché padre dei suoi figli. Correva l’anno 2003 e al tempo l’uomo era impegnato nel corteggiamento della bella Zahida. Il matrimonio tra l’hair stylist e la vamp è finito da diversi anni ormai. I due sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene delle loro creature, che viene prima di tutto.

Lui si dichiarò, si sposarono ed ebbero figli

Hanno entrambi vissuto poi altre liason, ma al momento pare che la Cipollari sia single, sebbene non ami molto parlare della sua vita privata, che tale dovrebbe restare, anche per una forma di rispetto nei confronti dei suoi figli. Ed è a loro che si dedicherà completamente in questi mesi di pausa TV, per poi tornare più bella, in forma e grintosa che mai, a partire da settembre.

Tuttavia i suoi numerosi estimatori, compresi chiaramente quelli della prima ora, sperano che lei organizzi anche qualche incontro con il pubblico, al fine di parlare del suo nuovo libro, intitolato Piume di Struzzo e pubblicato da Mondadori, che ha anche pubblicizzato durante alcune puntate di Uomini e Donne. Chissà che lei non voglia accontentarli.