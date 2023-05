Meghan Markle, pioggia di critiche per come si è conciata: “sei veramente volgare”

Meghan Markle, la bellissima consorte del Principe Harry nuovamente nella bufera. L’abito che fa discutere.

Non c’è davvero mai pace per la splendida Royal Family, così come per la bellissima Meghan Markle. La moglie di Harry, qualsiasi cosa dica o non dica, faccia o non faccia, è subito presa di mira dagli hater. L’ex attrice nei giorni dell’incoronazione del suocero Carlo e della suocera Camilla, pur essendo una grande assente, ne è stata una grande protagonista, proprio per la sua assenza.

Se infatti il marito Harry c’era, anche se in maniera defilata, lei se ne è stata casa in California con i suoi amati figli. Ne ha approfittato per fare un gita con amici e gli scatti relativi sono diventati in men che non si dica virali. Meghan non è nemmeno vista di buon’occhio dal cognato William, nonché dalla sua consorte Kate Midldeton, che non perdono mai l’occasione di manifestare il loro dissenso.

Dopo che Harry ha dato alle stampe la sua autobiografia Spare, le cose sono notevolmente peggiorate. A quanto pare Carlo aveva cercato in tutti i modi di bloccare la pubblicazione, senza però riuscirci. Tuttavia se lui pare avere in qualche maniera perdonato il suo secondogenito, lo stesso non si può dire di William.

Meghan è sempre nel mirino

La Markle, essendo una donna molto bella e chiaramente super famosa, non solo per il fatto di essere la consorte di Harry, ma anche per il suo passato da attrice, è molto seguita sui Social. I suoi fan sono decisamente dispiaciuti dal fatto che, almeno per il momento, abbia deciso di abbandonare la sua carriera, per fare la mamma e la moglie a tempo pieno.

In ogni caso lei non si è affatto intristita per tale decisione, né per il fatto di non essere stata presente all’incoronazione di Re Carlo. Non per nulla appare in questo periodo più bella, in forma e radiosa che mai. Tuttavia la Markle è stata nuovamente presa di mira per una sua mise, che la donna ha adottato per la sua apparizione al Women Of Vision Awards 2023, svoltosi a New York.

Bellissima in oro, ma le critiche non sono mancate

Presentissimo anche che il suo affascinate consorte. I due sono apparsi felicissimi e complici per tutta la durata della serata. Ciò ha rallegrato e non poco i cuori dei loro estimatori. Tuttavia i leoni da tastiera non hanno perso l’occasione di criticare Meghan per il suo abito d’oro a trama metallica di Johanna Ortiz, privo di spalline, molto attillato e lungo fin sotto il ginocchio.

Nonostante sia apparsa bellissima e perfetta c’è chi l’ha voluta criticare, sottolineando il segno del costume post abbronzatura e dandole della “volgare”. Infine, c’è anche chi ha sbottato dicendo che “è il suocero Carlo che paga per il suo abbigliamento e che non se l’è sudato lei con il suo lavoro il vestitino che ha indossato“.