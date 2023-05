Divorzio tra Al Bano e Romina Power: “Sono emerse le…” | Dopo decenni l’agghiacciante retroscena

A distanza di tanto tempo si parla ancora oggi del divorzio tra Albano e Romina Power. L’agghiacciante retroscena.

Nonostante non siano più marito e moglie da tantissimi anni, il loro addio fa ancora parlare ampiamente di sè. Del resto sono stati per tantissimo tempo sposati e il loro matrimonio, dove sono nati quattro figli, ha fatto sognare ad occhi aperti i più romantici. Quando hanno annunciato la fine del loro amore, i loro estimatori sono rimasti interdetti.

Si pensava che fosse o uno scherzo o un momento di crisi temporanea, ma così non è stato, per il loro immenso dispiacere. Tuttavia in molti hanno incominciato a sperare in un loro nuovo ritorno di fiamma, quando circa 4 anni fa, hanno annunciato le date dei loro nuovi concerti e la creazione di nuovi brani.

Sono anche stati per altro super ospiti al Festival di Sanremo per parlare dei loro nuovi progetti. Per frenare il chiacchiericcio, decisamente incessante su di loro, il cantante di Cellino San Marco, ha deciso di dire la sua al riguardo, senza se e senza ma, da Silvia Toffanin, durante una sua ospitata a Verissimo.

Albano dice la verità

Oltre a parlare di sé e della sua carriera, Albano ha anche sottolineato che fra di lui e Romina c’è solo un rapporto di fratellanza. Inoltre ha ribadito il suo immenso amore per Loredana Lecciso, con la quale ha messo al mondo altri due figli. Le due donne, ovvero l’ex moglie e l’odierna dolce metà, non si sono mia viste di buon occhio e non mancano mai le velate frecciatine reciproche.

Quando poi la Power ha rivelato il suo più vivo desiderio di tornare a vivere a Cellino San Marco, ove ancora oggi vive il suo celebre ex con la famiglia, Loredana ha letteralmente storto il naso. A rassicurare però Albano è il fatto che i suoi figli vadano abbastanza d’accordo fra di loro, soprattutto Jasmine con la sorellastra Romina jr.

I retroscena agghiaccianti sul divorzio

Tuttavia ora a tenere banco più che mai è ancora la notizia del divorzio tra l’artista americana e il cantante di Cellino San Marco, o meglio un suo retroscena. A parlarne, durante una sua intervista rilasciata al Corriere Della Sera, è stata l’avvocata matrimonialista Anna Maria Bernardini De Pace che ha lo ha definito ” il più sanguinoso”.

“Si erano conosciuti giovanissimi, si erano amati tantissimo, poi erano emerse le differenze tra la mentalità americana e quella del Sud Italia, però furono bravi a preservare i figli”. La dichiarazione non ha tuttavia stupito più di tanto gli storici fan della ex coppia, che sono coscienti del fatto che entrambi siano due meravigliosi genitori e che mettano sempre e comunque al primo posto le loro creature.