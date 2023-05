Elettra Lamborghini e Afrojack per sopperire alla distanza hanno una regola (assurda): devono farlo almeno dopo 7 giorni

Elettra Lamborghini, la famosa artista fa una rivelazione importante su di lei e il marito. La regola che fa discutere.

Indubbiamente Elettra Lamborghini è un’artista molto apprezzata, soprattutto dai giovani e dai giovanissimi. Ha calcato importantissimi palcoscenici, come quello del Teatro Ariston. Inoltre ha dato vita a singoli e album di successo, che sono diventati autentici tormentoni. I videoclip relativi sono poi cliccatissimi.

Sui Social Elettra è molto attiva e qui ama condividere coi suoi estimatori momenti non solo legati alla sua professione, ma anche alla sua vita privata. Durante il primo e lungo lockdown ci ha mostrato la sua casa e ha tenuto compagnia al vasto popolo del Web con numerosissimi video e tante dirette.

Quando pubblica uno scatto, sia esso una foto vera e propria o un mero selfie, grande è l’attenzione mediatica nei suoi confronti. Elettra tra l’altro è rimbalzata spesso agli onori della Cronaca Rosa per via della partecipazione dal GF Vip della sorella Ginevra, lanciatissima anche lei nel vasto mondo delle sette note e dello spettacolo in generale.

I rapporti con la sorella

Tra di loro i rapporti sono ancora moto tesi e non sono ancora stati resi noti i reali motivi che hanno portato alla rottura. Tra l’altro Elettra ha vietato tramite i suoi legali alla sorella di parlare di lei durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Se da un lato per l’ex gieffina si sono aperte le porte della recitazione, visto che apparirà assieme a Jasmine Carrisi in alcune puntate di Beautiful , girate in questi giorni nella Capitale, Elettra è molto attiva dal punto di vista musicale.

La cantante di recente è molto dimagrita ed è particolarmente orgogliosa della sua fisicità. Da qualche anno è felicemente sposata con un altro artista, l’affascinante Afrojakc. Tuttavia, a causa dei numerosi impegni lavorativi di entrambi, non sempre riescono a stare insieme quanto vorrebbero. In ogni caso la coppia si sarebbe data una regola da non trasgredire mai per nessun motivo.

L’importantissima regola

“Non stare lontani mai per più di sette giorni. È il tempo massimo che riusciamo a sopportare, entrambi, ed è già difficile.”, ha dichiarato l’artista. Successivamente ha svelato come risolvono la faccenda: “Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo.” È dunque questa la ricetta di Elettra per un sereno e vincente matrimonio.

Un matrimonio avvenuto quasi all’improvviso per i suoi estimatori, che sono ancora felici di vedere che le cose vanno ancora alla grande col marito. Così come vanno alla stessa maniera sul versante lavorativo. Dulcis in fundo, la Lamborghini appare più in forma che mai. Possiamo pertanto dire che è proprio il suo momento. Lei, dal canto suo, è pronta a viverlo a pieni polmoni.