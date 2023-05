Cantante 72enne ed amato da tutta Italia lo annuncia così: ancora padre nonostante l’età

La notizia è veramente lieta. Stimatissimo cantante ultrasettantenne esprime il suo desiderio di paternità. I fan sono al settimo cielo.

Oramai è diventata una consuetudine fare figli anche quando non si è più giovanissimi. Si studia fino a tardi per prendere lauree e master. Inoltre sovente si attende di crearsi una buona posizione dal punto di vista lavorativo, che può anche dare benefici a livello economico per mettere la testa a posto dal punto di vita sentimentale.

Stesso discorso per quanto concerne la creazione di una propria famiglia, con la messa al mondo di una propria prole. Se, come la Scienza ci ha ampiamente insegnato, nonostante i clamorosi esempi che smentiscono alcune teorie, per la donna non è possibile, arrivata a una certa età e la tanto temuta menopausa, diventare mamma in modo naturale, per l’uomo ci sarebbe maggiore longevità in tale senso.

Non per nulla, ora come ora, non solo per la verità tra i vip, ce ne sono moltissimi a diventare genitori che non sono più dei ragazzini. Tuttavia alcuni lo sono già diventati in passato e pertanto sanno già che cosa li aspetta. La vita non è più la stessa e si riempie di nuove importanti responsabilità. Ora il noto cantante dichiara “Voglio un figlio” e i suoi estimatori non vedono l’ora.

Avere figli in tarda età

Tuttavia c’è da fare una nuova specificazione tra chi desidera un figlio come frutto del suo amore con un partner e chi invece opta per l’ adozione o l’ affido. Sono tutti gesti di immenso amore. Ce lo ha anche ampiamente insegnato la meravigliosa Luciana Littizzetto, parlando dei due figli, un maschio e una femmina, fratelli di sangue, che oggi sono grandicelli e che lei ha preso molti anni fa proprio in affido.

Meravigliosa mamma adottiva è Maria De Filippi, che con il suo compianto Maurizio Costanzo aveva adottato per l’appunto Gabriele, oggi diventato un giovane splendido uomo che lavora con lei dietro le quinte. Tuttavia ora c’è un immenso artista, che ha esattamente 72 anni, e che ha espresso il suo desiderio di avere una compagna accanto a sé e di diventare papà.

Il desiderio di paternità dell’immenso artista

Stiamo parlando dello splendido Massimo Ranieri, che nel corso del Festival di Sanremo 2023 ha letteralmente incantato non solo la platea del Teatro Ariston ma anche i cuori dei telespettatori a casa con le sue esibizioni fuori gara con i colleghi Albano e Gianni Morandi. Durante una sua intervista a cuore aperto per Il Messaggero, Massimo ha svelato che oggi è giunto per lui il momento della svolta.

Ora come ora è ancora single ed è ancora alla ricerca del vero amore. Non gli dispiacerebbe nemmeno avere figli, anche se è già diventato papà in passato dal momento che ha una figlia di 52 anni che si chiama Cristiana, ma che lui ha riconosciuto solo nel 1997. E chissà che non la voglia con se anche nel suo nuovo show che andrà in onda a breve su Rai Uno.