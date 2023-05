Ramon Agnelli, dopo Amici una nuova vita: addio danza classica

Il ballerino Ramon Agnelli di Amici, dopo l’esperienza televisiva che gli ha dato modo di ottenere la popolarità, ha cambiato totalmente vita. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’edizione di Amici è giunta al termine domenica 14 maggio 2023 con la schiacciante vittoria del ballerino Mattia Zenzola. All’inizio il ragazzo è andato in sfida con Isobel Kinnear, la quale ha ricevuto tanti premi e una buona opinione da parte della critica. In effetti l’ultima esibizione è stata spettacola, dato che si è cimentata anche nel canto e nella recitazione. Alla fine è andato avanti Mattia ottenendo la maggior parte dei voti.

Dopo è stato il turno di Wax e Angelina Mango. Le loro performance sono state fenomenali, ma la cantante ha avuto la possibilità di accedere alla finalissima contro Mattia. Prima di decretare il vincitore, Maria De Filippi ha chiamato nello studio anche Aron per dargli un premio. Infine negli ultimi minuti della diretta Mattia ha scoperto di essere il vincitore portando a casa la coppa e un montepremi di 150 mila euro.

A breve avranno inizio i nuovi casting per la prossima edizione, dunque tutti i membri del talent show torneranno presto a lavoro. A prescindere da tutto anche se non in tanti non riescono ad aggiudicarsi la vittoria possono pur sempre avere delle gratificazioni, come per esempio delle borse di studio e collaborazioni varie.

In questo caso non fa eccezione Ramon, il ballerino di danza classica nonché pupillo della maestra Alessandra Celentano. Con grande stupore non è riuscito ad arrivare in finale, ma una cosa è certa: la sua vita è cambiata letteralmente dopo Amici.

Ramon lascia per sempre la danza classica?

Ramon è nato nel 2001 a Nocera Umbra, ma attualmente vive a Milano. Fin da piccolo si è dedicato alla danza, in quanto ha frequentato l’Istituto Marcelline e l’Accademia Ucraina di Balletto. Nel 2019 ha partecipato al Prix de Lausanne arrivando come unico rappresentante dell’Italia nella semifinale. Nel 2022 è stata la volta di Amici.

La Celentano ha subito notato le sue doti di ballerino, così ha voluto seguirlo personalmente. Spesso ci sono stati dei battibecchi per via del carattere esuberante e un po’ polemico del ragazzo. Per fortuna il chiarimento si è sempre avuto. Su Twitter sta circolando una notizia inerente alla scelta di lui di lasciare la danza classica. Sarà davvero così? Andiamo a scoprirlo.

“Ormai mio stile”

Nel tweet si può percepire un tono puramente ironico. Ramon si cimenta in dei passi hip hop, dunque chi ha realizzato il tweet ha scherzato sul fatto che verrà chiamato “il ballerino dell’hip hop”.

Adesso sarà impegnato con la Complexions Contemporary Ballet con un contratto di sei mesi. I fan possono stare tranquilli, Ramon non ha intenzione di lasciare la danza classica. Anzi, perfezionerà ancor di più la sua tecnica.