Claudia Gerini, due di picche clamoroso: il famosissimo non ha ricambiato le sue avances

Claudia Gerini, l’amatissima attrice a ruota libera sul suo passato. Anche lei ha subito un amaro due di picche. Chi è il bellissimo che le ha detto di no?

In occasione dell’uscita del suo nuovo libro, la splendida attrice romana a ruota libera sul suo passato. In particolare quello amoroso. Dopo aver concluso il suo matrimonio con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, con il quale è stata sposata dal 2002 al 2004, ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con il frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione.

Quando l’amore è finito ha vissuto altre storie e flirt. È stata felice con Simon Clementi, con il quale è stata sentimentalmente legata dal 2019 al 2021. Con lui di recente è stata pizzicata durante una cena, senza che però tra i due vi fosse alcun ritorno di fiamma. Claudia è anche mamma di due splendide figlie e si dichiara single da due anni.

La maggiore si chiama Rosa ed è nata nel corso del suo primo matrimonio, mentre la seconda Linda e ha come papà l’ex compagno dell’attrice Federico Zampaglione. La primogenita ha seguito le orme materne, nata il 22 maggio del 2004 ha debuttato nel 2003 sul Grande Schermo in Indovina Chi Viene A Natale di Fausto Brizzi. L’abbiamo anche vista recitare nella fiction L’Aquila – Grandi Speranze.

La Gerini e le sue cotte del Grande Schermo

Durante una sua intervista radiofonica, per Un Giorno Da Pecora, Claudia ha raccontato a ruota libera dei suoi amori, persino quelli impossibili. L’artista ha anche rivelato di un incontro con Brad Pitt, al cui fascino lei credeva di essere immune. “Ho sempre amato gli uomini con la carnagione scura e gli occhi scuri, e quando si parlava di Pitt dicevo “Vabbé il classico americano biondo con gli occhi azzurri”.

Successivamente, come lei ha tosto rivelato, cambiò idea: “Ero a cena con il mio fidanzato e c’erano Brad Pitt ed Edward Norton che erano lì per presentare Fight Club. A fine cena Pitt si spostò dalla nostra parte del tavolo e devo dire che sì, era molto bello.”. Insomma, alla fine ha riconosciuto non solo la bellezza del divo hollywoodiano, ma anche la sua sensualità.

Claudia respinta da un divo di Hollywood

Tuttavia è per un altro attore, amatissimo in tutto il mondo, che lei avrebbe perso la testa. Lui però le diede un sonoro due di picche. Si tratta di Johnny Depp. “Con lei feci una claudiata: andai a cena a Roma dove c’era anche lui. Era il periodo del processo contro Amber Heard, quando me lo presentarono lo abbracciai e gli dissi io sono dalla tua parte“.

Non contenta l’artista gli ha anche dichiarato il suo amore dicendogli I Love You. Depp rimase colpito a quel punto lei fece l’ultima mossa. “Rimase colpito, ma non è finita qui: dopo gli scrissi il mio numero di cellulare su un bigliettino e glielo misi nel suo cappello. Purtroppo non mi richiamò“. Questa è stata l’amara confessione della Gerini che ha lasciato basiti i più.