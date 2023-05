“Che fine ho fatto”: ex tronista di UeD ridotto uno stato pietoso | Vita stravolta all’improvviso per colpa della compagna

Un ex tronista di Uomini e Donne, molto amato dai telespettatori, ha riferito di aver fatto una brutta fine. Ecco di chi si tratta e a cosa ha fatto riferimento.

I tronisti hanno la possibilità di trovare l’anima gemella tra i vari pretendenti che si mettono alla prova con i propri sentimenti. Nell’edizione giunta al termine venerdì scorso Federico, Lavinia, Nicole e Luca hanno emozionato il pubblico dall’inizio alla fine.

Federico sta valutando la convivenza con Carola, Lavinia preferisce non bruciare le tappe con Alessio per alimentare giorno dopo giorno la love story, Luca ha voluto subito provare con Alessandra e Nicole ha stupito tutti scegliendo Carlo Alberto. Loro sono la vera dimostrazione che l’amore può nascere anche in un contesto televisivo.

In passato altre coppie hanno lasciato il segno e tra queste possiamo menzionare Beatrice Valli e Marco Fantini. Da poco hanno accolto nella famiglia un altro membro. Da non dimenticare Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri.

Qualcun altro, invece, sembra che non stia vivendo un bel momento. Infatti ha confessato di essere andato incontro a una triste sorte per un motivo ben preciso. Volete un indizio? Ha corteggiato una giovane che ha partecipato a Temptation Island.

Il percorso del trono più bello di Uomini e Donne

L’ex tronista in questione è Lorenzo Riccardi. In passato di era proposto come corteggiatore di Ludovica Valli, ma quest’ultima lo mandò via perché non vedeva di buon occhio la sua amicizia con una bellissima ragazza. Dopo un paio di anni è tornato nello studio e per settimane è stato conteso da Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Alla fine lui si è focalizzato sulla prima, ma non è stato scelto per Luigi Mastroianni.

Nell’edizione successiva si è seduto sul trono e ha conosciuto Claudia Dionigi. Da poco sono diventati genitori di una splendida bambina e a breve convoleranno a nozze. Nonostante la giovane età Lorenzo ha fatto ricredere in tanti, dato che sui social si mostra alla perfezione nei panni del papà. Eppure di recente ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata.

Le parole di Lorenzo spiazzano il web

Il video è stato pubblicato in una pagina Instagram dedicata a Lorenzo e Claudia. La coppia è stata ripresa con un cellulare alle prese con amici e i rispettivi figli. A un certo punto l’ex tronista ha esordito dicendo di aver fatto una brutta fine per poi essere ripreso con la figlia e un’altra bimba in braccio.

Ha stravolto il testo della canzone di Pippi Calzelunghe e una delle piccole ha iniziato a piangere. Claudia ha detto che probabilmente non ha gradito la performance canora. A prescindere da tutto Lorenzo regala quotidianamente dei sorrisi ai follower, ragion per cui è impossibile non amarlo.