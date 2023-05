“Stai sprecando la tua vita”, Marco Mazzoli demolito in mezzo secondo: altro reality, è la sua realtà che vacilla

Isola Dei Famosi, non c’è davvero pace per il conduttore radiofonico Marco Mazzoli. Demolito con due sole parole.

L’Isola Dei Famosi è iniziata da solo un mese e sta già facendo ampiamente parlare di sé ovunque. Se in primis c’era molta attesa al solo pensiero di rivedere in video, a livello di conduzione, l’ex signora Totti, ora tutti i riflettori sono puntati sui naufraghi. Le discussioni tra di loro, decisamente molto colorite, sono all’ordine del giorno.

Tra l’altro stanno aumentando a dismisura, anche perché due importanti fattori stanno giocando loro a sfavore. Stiamo parlando della fame e della stanchezza che si patiscono in modo molto forte quando si decide di partecipare a un programma del genere. Lo hanno candidamente confessato anche altri ex concorrenti.

Marco Predolin ha lasciato ben presto il gioco, ma è stato un altro abbandono a lasciare l’amaro in bocca ai più, ovvero quello di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone Antolini. Tuttavia ora a far parlare a spron battuto di sé è il conduttore Marco Mazzoli, entrato insieme al collega e amico di una vita Paolo Noise.

Lui nella bufera

Entrambi sono due professionisti molto apprezzati e amati dal grande pubblico di ogni età. Pertanto possiedono il classico zoccolo duro di estimatori, che fanno un tifo davvero sfegatato per loro. Purtroppo però come può accadere sia alle coppie che agli amici più cari, qualche incomprensione può capitare dio tanto in tanto. Ergo, la discussione può trovarsi dietro l’angolo.

Tanto più che il clima che si respira in Honduras non è sempre idilliaco, in particolare per le difficoltà, che abbiamo già citato, in cui sono costretti a vivere i naufraghi. Pertanto anche due grandi amici come Marco e Paolo sono arrivati a parole grosse. Il primo a innescare la miccia è stato Marco, che è una persona molto attiva, mentre l’altro è decisamente più tranquillo.

Volano stracci fra i due amici

Noise, dopo essere stato attaccato dall’amico, che gli ha dato dell’ozioso, si è molto irritato. Così, profondamente ferito, ha risposto a tono dicendo: “Mi sono messo a dormire da solo perché russavo e ti davo fastidio, ti ho offerto il riso che avevo messo da parte. Questo non è pensare alle tue esigenze”.

Tuttavia ciò che maggiormente ha colpito i telespettatori è stata un’altra sua dichiarazione: “Dedica più tempo a tua moglie e meno al tuo lavoro, stai sprecando la tua vita“. Parole decisamente forti, ma che non sono da vedersi come un’offesa, bensì come un consiglio che solo un vero amico ti sa dare. I due poi sono ritornati in armonia e ora sono più uniti che mai.