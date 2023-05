Stella Bossari, avete visto com’è diventata la figlia di Daniele e Filippa? Ormai è una donna ed è bellissima

Stella Bossari, sapete com’è diventata la figlia di Daniele e Filippa? Bella da togliere il fiato!

E’ una delle coppie più belle, complici e affiatate, quella composta dal conduttore e speaker radiofonico e dalla modella svedese. Dopo un lunghissimo fidanzamento, il vincitore della pria edizione del GF Vip ha deciso di chiedere in sposa la sua splendida compagna. Lei gli è stata accanto soprattutto nei momenti più difficili che l’uomo ha vissuto.

Ne ha parlato a lungo lui stesso e di recente lo ha fatto anche la sua dolce metà. Daniele era entrato in vortice complesso, che lo aveva portato a dubitare di sé stesso e soprattutto del suo talento come professionista. Soffriva moltissimo per tutta la situazione, ma alla fine, anche grazie alla sua Filippa, ha trovato sia la grinta che la forza necessarie per dimenticare in un polveroso angolo tutto il dolore.

Ovviamente anche il calore dei suoi fan, che non lo hanno davvero mai abbandonato, e il fatto di essere papà di Stella, lo hanno indotto a guardare avanti. Oggi è sereno e sempre più innamorato delle due donne della sua vita. Filippa è molto attiva sui Social anche come influencer. Alta, slanciata e sorridente, è il ritratto della bellezza più vera, quella acqua e sapone.

Il presente della famiglia Bossari/Lagerback

I suoi occhi sono luminosi e sprizza tenerezza e gioia da tutti i pori. Per lei il tempo sembra essersi fermato tantissimi anni fa, dal momento che non ha nulla da invidiare a una trentenne. Tuttavia ora la Lagerbakc si sentirà un pochino più sola in casa, dal momento che la figlia Stella non abita più con mamma e papà.

Difatti, appena divenuta maggiorenne, ha deciso di andare a vivere a Milano assieme al suo fidanzato. Stiamo parlando dello scrittore e organizzatore di eventi Riccardo Pedicone. I suoi genitori ,a quanto pare, hanno preso bene questa scelta e in ogni caso ci avranno fatto, come si suol dire, il callo, visto che la neo coppia convive da fine estate 2021.

La vita di oggi della ragazza

Stella è dunque oggi una giovane e bellissima donna, molto legata sia alla sua mamma che al suo a papà. Dal punto do vista professionale ha deciso di seguire le orme materne, visto che è una modella alquanto quotata. Viaggia parecchio, sia per lavoro che per piacere personale. La ragazza, nata il 24 luglio del 2003 a Citta di Castello(Pg) si è diplomata nel 2021 alla Scuola Europa di Varese.

È molto attiva sui Social, in particolare su Instagram. Fisicamente assomiglia moltissimo sia a Daniele che a Filippa, coi quali ama sovente posare per qualche dolcissimo scatto. Dal canto loro, i due artisti si definiscono molto orgogliosi della maturità della propria figlia, che ha innanzi a sé un futuro decisamente roseo.