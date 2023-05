Barù, dopo il GF Vip una nuova vita: altro che tv e cucina, il suo nuovo lavoro è un altro

L’ex vippone Barù, dopo la sua esperienza al GF Vip, ha cambiato decisamente vita. Beccato così.

GF Vip, se la settima edizione, che si è conclusa da più di un mese, è stata tra la più chiacchierate e ricche di polemiche in assoluto, anche la sesta ha ampiamente fatto parlare di sé. Tra i tanti vipponi presenti ricordiamo di certo anche il simpatico e affascinante Barù.

L’uomo, all’interno della Casa più spiata d’Italia, aveva intessuto una relazione con la poi vincitrice Jessica Selassié, ma, una volta che sono entrambi usciti dai giochi, il loro legame si è sciolto come neve al sole. Lui è ritornato a svolgere in maniera impeccabile la sua professione di enologo ed esperto gastronomico.

Tra l’altro lui è decisamente molto attivo sul fronte Social, in particolare sul suo seguitissimo e da lui stesso gestito Profilo Ufficiale Instagram. Per un certo periodo Gherardo Gaetani Dell’Aquila d’Aragona, meglio noto col semplice nomignolo di Barù, è stato il titolare di un ristorante temporaneo, sito a Milano, più esattamente sui Navigli.

La vita e la professione dell’ex gieffino

Si tratta di Braci by Barù, che era specializzato, come facile intuire fin dal nome, in cibo alla griglia. Non solo carne ma anche tanta verdura si potevano gustare nel suo locale. Visto il buon successo ottenuto, lui sta pensando di lanciarsi sempre di più in tale direzione. Tra l’atro il suo ristorante è anche stato oggetto di una puntata trasmessa da Food Network.

Lui ama profondamente la cucina, che reputa anche un vero e proprio divertimento. Tuttavia lui ha anche voluto mettere i classici puntini sulle I per spiegare chi è e che cosa fa esattametne dal punto di vista professionale. “Non sono un cuoco, non sono uno chef, non sono un enologo. Sono solo un comunicatore del buongusto“, questa la definizione che ha dato di sé l’ex gieffino.

Complimenti a Barù per questo nuovo impiego come cameraman a Mediaset pic.twitter.com/ivqrgLxhWi — Malva (@malvadicecose) May 14, 2023

L’uomo ha cambiato realmente vita?

Tuttavia l’uomo, come abbiamo già accennato, è molto attivo sui social, ma lo è anche per parlare di tematiche sociali molto importanti, quali ad esempio l’omofobia, che lui combatte con intelligenza. Tuttavia ora è un’altra notizia che lo riguarda e che è diventata in men che non si dica virale. Lui ha cambiato vita? Il tweet sembra parlare chiaro, ma attenzione. Barù è stato ‘beccato’ dall’occhio vigile della telecamera mentre lavorava come cameraman ad Amici.

In realtà si tratta di uno scherzo, dal momento che quell’uomo, tanto simile a lui, non è il Vippone, ma semplicemente un suo splendido sosia. In ogni caso lo scatto in questione ha fatto molto sorridere i fan del gieffino. Ora si attende la replica dal diretto interessato.