Uomini e Donne, la Dama famosissima vuota finalmente il sacco su Gemma e spazza via ogni dubbio: “Non ha nessun interesse a…”

Nonostante sia giunto al termine Uomini e Donne, una dama ha rilasciato un’intervista in cui ha sparato a zero su tutti, soprattutto su Gemma Galgani. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

I telespettatori hanno avuto modo di assistere alle scelte dei tronisti Luca e Nicole. Il primo è andato via mano nella mano con Alessandra, ma dopo un paio di settimane hanno deciso di prendere strade diverse per incompatibilità caratteriali. L’altra, invece, con grande stupore ha puntato su Carlo Alberto anziché Andrea.

Per quanto riguarda il Trono Over non è passato inosservato Elio ha dato del filo da torcere alla vulcanica Tina Cipollari. L’opinionista è arrivata addirittura a mangiare davanti a lui la ricotta e Gemma Galgani ha fatto la stessa cosa, incurante del fastidio procurato al cavaliere.

Anche con Armando Incarnato si è scontrato, ma per fortuna non ci sono state delle risse. Tutto ha avuto inizio quando durante un’esterna si è lamentato della poca delicatezza di qualche dama nell’aver mangiato davanti ai suoi occhi degli alimenti che non tollera.

L’uomo ha fatto le prime esterne con Gemma e con un’altra dama che nelle ultime puntate non era presente nello studio. E’ stata proprio lei a mangiare la ricotta dopo aver saputo dell’intolleranza. Di recente ha sparato a zero sul programma, in quanto non è da escludere che ci saranno delle repliche.

La dama di Uomini e Donne spiazza su Gemma

La persona in questione non è altro che Paolo Ruocco. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, ha parlato del colpo di fulmine avuto con il cavaliere Daniele, con il quale ora si sta conoscendo nella quotidianità. Eppure non sono stati chiamati al centro dello studio per poi essere salutati dopo il solito lancio di petali.

In un secondo momento si è soffermata su Gianni Sperti che le ha sempre puntato il dito contro: “I litigi con lui durante le registrazioni erano dovuti al fatto che rispondevo con lo stesso tono aggressivo e con le stesse parole offensive che lui riservava a me. Questo lo indispettiva molto ed è per questo motivo che aveva un atteggiamento aggressivo nei miei confronti”. Poi non si è risparmiata su Gemma.

“Dovrebbe essere come ho fatto io”

Durante l’intervista ha espresso anche un suo pensiero sul percorso sentimentale della “rivale”: “Secondo me Gemma non ha nessun interesse a trovare l’amore all’interno del programma così come dovrebbe essere e come ho fatto io, segue le stesse orme di Armando e Riccardo”.

Qualche telespettatore sostiene quanto detto da Paola, dato che Gemma da anni è seduta tra le dame del parterre femminile. Per lei è impensabile non riuscire a trovare qualcuno dopo tanto tempo. D’altronde lei ora sta vivendo una bella storia d’amore, nonostante si sia messa in gioco solo quest’anno.