Selvaggia Lucarelli si sbottona su Lorenzo Biagiarelli e parla del loro rapporto: “è una grande falsità”

La giornalista Selvaggia Lucarelli a ruota ibera sul suo rapporto con il compagno Lorenzo. La confessione che non ti aspetti.

È indubbiamente una delle penne più pungenti del vasto mondo del giornalismo italiano, Selvaggia Lucarelli. Scrittrice di successo, con all’attivo numerose pubblicazioni, è diventata sempre più un personaggio TV molto richiesto. Da tempo la vediamo impegnata in veste di giudice di uno dei programmi di maggior punta di Rai Uno.

Stiamo chiaramente parlando di Ballando Con le Stelle, che nel corso dell’edizione 2022 ha visto gareggiare pure la sua dolce metà. Se oggi Dagospia ci fa sapere che lei sarà ancora presente per l’edizione 2023 alla Corte della Carlucci, nei mesi scorsi si era ampiamente parlato del fatto che lei potesse essere sostituita.

Tra i nomi più papabili in tale direzione era stato fatto quello di Luisella Costamagna, che aveva vinto l’ultima edizione. Un cinguettio aveva anche parlato della ghiotta possibilità di vedere al suo posto Barbara D’Urso, che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronta a lasciare le Reti Mediaset.

Il grande amore di Selvaggia

Tuttavia, come abbiamo già detto, niente di fatto per loro dal momento che Selvaggia è prontissima a fare ritorno in giuria all’interno dell’amatissimo show dell’Azienda di Viale Mazzini. La giornalista non è solo vincente dal punto di vista lavorativo, ma anche privato. Da moltissimi anni ha un compagno ben più giovane di lei e che è a sua volta una star del Piccolo Schermo.

Stiamo parlando del cuoco Lorenzo Biagiarelli, che ammiriamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, accanto ad Antonella Clerici nel suo seguitissimo È Sempre Mezzogiorno. I due appaiono sovente insieme in svariati scatti sui Social, che sono sempre invasi da like e commenti lusinghieri. Ora la Lucarelli ha voluto dire la sua sul suo giovane compagno. Una vera e propria confessione coi fiocchi.

La giornalista dice la verità

Ripercorrendo la sua lunga storia d’amore, Selvaggia ha dichiarato: “Uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una perdita di tempo. C’è da dire che io avevo 40 anni e lui 25, davvero pochi”. Tuttavia è poco dopo che ha aperto maggiormente il suo cuore, sconvolgendo gli animi dei suoi estimatori.

“Ero intrisa di stereotipi. Avevo sempre visto in queste donne che stanno con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità“. Insomma, l’amore per lei e per il suo Lorenzo prosegue ancora a gonfie vele. E c’è anche chi sogna per loro dei meravigliosi fiori d’arancio.