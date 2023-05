Tiberio Timperi, perché ha litigato con Monica Setta: “Non mi sono mai pentita di…”

Tiberio Timperi e Monica Setta ecco perché hanno litigato, nonostante questo, la giornalista non si è mai pentita di un dettaglio ancora inedito. Questa situazione però dovrebbe far riflettere Timperi, il quale deve alla collega più di quello che pensa.

Ecco svelato il motivo del litigio tra Tiberio Timperi e Monica Setta, i due pur essendo ottimi professionisti, hanno veramente un grosso problema di stima reciproca. Che non si sopportano non è un mistero per nessuno, in quanto con le loro continue frecciate hanno reso fin troppo chiaro cosa pensano realmente l’uno dell’altra.

Il rapporto con i colleghi è forse la parte più difficile di un qualunque lavoro, non è facile gestire “più teste” tutte insieme, ognuno ha le proprie idee e se non si trova un punto di incontro è finita. Ok che tra i colleghi è raro che possa generarsi amicizia, però come fanno loro due forse è un tantino esagerato.

Timperi e Setta: colleghi sì, ma amici mai!

Per chi non li conoscesse, Tiberio Timperi e Monica Setta, sono entrambi giornalisti e conduttori televisivi, i quali pur avendo alle spalle un passato e una formazione differente, si sono trovati insieme, già da diversi anni, alla conduzione di Unomattina in famiglia su Rai 1. Tra i due c’è sempre stata una forte maretta, le continue frecciate in diretta ne sono una prova. Nonostante il rapporto astioso dei due, come squadra di lavoro funzionano, motivo per cui il programma continua ad avere dei picchi di share notevoli.

Eppure, secondo le parole della Setta, Timperi le deve più di quello che pensa, in quanto se non fosse stato per lei 6 anni fa, non sarebbe mai tornato in Rai. L’ex direttrice della Rai, Teresa De Santis, non voleva affiancarlo a Monica Setta, in quanto l’uomo era famoso per la sua scarsa empatia verso gli altri, ma la giornalista ribadì la sua opinione: “Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivamente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia tv. È andata proprio così. I numeri ci hanno dato ragione e anche se i rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita. Penso che in tv si va per lavorare, non per fare amicizia. Essere amici talvolta dà spazio a margini di confidenza che danneggiano quel formalismo necessario nella professione”.

Il litigio tra Tiberio Timperi e Monica Setta

Sono famosi i battibecchi e i litigi in diretta ad Unomattina, tra Tiberio Timperi e Monica Setta, i quali non si sono mai potuti sopportare. Nonostante quelle passate rivelazioni in cui lei dichiarava di non aver nemmeno il numero di cellulare del collega e lui che sosteneva: “Non siamo amici… Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi”, la Setta non si è mai pentita di aver scelto di lavorare con lui.

Di litigi eclatanti in diretta ne sono avvenuti diversi tra Timperi e Setta, ma nonostante ciò i due conduttori non hanno mai perso la loro professionalità In una recentissima intervista, pare che i due finalmente abbiano seppellito l’ascia di guerra, come Tiberio stesso ha dichiarato: “(con la Setta siamo, ndr) partiti col piede sbagliato, ma poi abbiamo preso le misure”. Pace fatta quindi?