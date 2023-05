“Relazione un po’ stantia”, Raoul Bova spiazza tutti sul suo rapporto con Rocio: le voci erano verissime

Sul profilo Instagram intitolato Gossietv sono state riportate le parole dell’attore Raoul Bova sul suo rapporto con Rocio Morales. Ecco come dovrebbe funzionare una coppia secondo il suo parere.

Tutti sono concordi nel dire che Raoul Bova sia uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano. Il fisico statuario è il risultato di anni dediti al nuoto. Dopo anni di agonismo ha deciso di abbandonare per dedicarsi alla recitazione. Nel 1991 ha mosso i suoi primi passi nel piccolo schermo partecipando a Scommettiamo che…? per poi avere una piccola parte nel film Mutande pazze di Roberto D’Agostino.

Il vero successo è arrivato nel 1993 nel ruolo di protagonista con Piccolo grande amore di Carlo Vanzina. Nel 1996 è stata la volta di Palermo Milano solo andata. A seguire nel suo curriculum ha aggiunto Ultimo, La piovra 7, La lupa. Nel 2002 è entrato nel cast di Avenging Angelo con Sylvester Stallone e due anno dopo di Aliens vs Predator.

Allo stesso tempo si è impegnato socialmente per scopi di beneficenza. Ha collaborato per la creazione della Fondazione Capitano Ultimo Onlus per aiutare la legalità contro la criminalità ed è stato ambasciatore della Croce Rossa Italiana. Nel periodo della pandemia ha aiutato il prossimo distribuendo pasti caldi e coperte ai senzatetto.

Per quanto riguarda la vita privata è stato fidanzato con l’attrice Romina Mondello per poi sposare nel 2000 Chiara Giordano. Dalla loro unione sono nati i figli Alessandro Leon e Francesco. Purtroppo nel 2013 si sono lasciati e adesso sono felici accanto ad altre persona, restando tra loro in buoni rapporti.

L’amore secondo il pensiero di Raoul Bova

Nello stesso anno della separazione Raoul Bova ha conosciuto l’attuale compagna di vita Rocio Morales sul set del film Immaturi – Il viaggio. Nel 2015 è nata Luna mentre nel 2018 è arrivata la seconda cicogna con Alma.

Da allora sono passati anni e sono più uniti che mai. Qual è il loro segreto? Durante una delle sue interviste l’attore ha spiegato come la sua storia d’amore sta procedendo. Inevitabili sono stati i like e i commenti positivi degli utenti social.

“Bisogna essere complici”

“Io e Rocio ci capiamo molto, abbiamo una grande stima e un grande amore. Ci sono dei meccanismi che, spesso, portano a non avere il controllo e allora bisogna un po’ riprendersi, parlarsi, guardarsi negli occhi, mettere la nostra vita al primo posto. Non è sempre facile, non è matematico, bisogna ridare una calibrata al rapporto anche per capire dove si sta andando, cosa si vuole fare, quali sono i punti d’arrivo e quali sono gli step di una coppia”.

Poi ha proseguito: “Se non ci si pongono dei traguardi, la relazione diventa un po’ stantia. Bisogna essere complici fino a quando uno ce la fa: quando ti troverai di fronte a un bivio e dovrai fare delle scelte, ma si faranno con grande amore per la coppia e per i figli”.