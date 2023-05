Uomini e Donne, tradimento atroce sotto gli occhi di tutti: scoppiata la coppia amatissima (con figli)

Un’amatissima coppia di Uomini e Donne non ha vissuto bei momenti per colpa di un tradimento di lui. Andiamo a scoprire di chi si tratta e se c’è qualche margine di speranza in un ricongiungimento.

Il Trono Over di Uomini e Donne ha permesso e permette ancora ai giovani di trovare l’anima gemella. Maria De Filippi dà la possibilità ad alcuni di sedersi sul trono e scegliere la dolce metà tra i vari pretendenti che si mettono in gioco. In quest’edizione, giunta da poco a termine, Federico ha scelto Carola e Lavinia è andata via con Alessio.

Sono stati intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo e hanno dato l’idea di avere un futuro roseo. Stesso discorso vale per Nicole e Carlo Alberto, il quale ha avuto la meglio su Andrea. Tutti davano per scontato che sarebbe stato lui il fortunato, eppure il colpo di scena c’è stato. Le fan del programma credono che sarà lui il prossimo tronista, ma per ora si tratta solo di supposizioni.

In passato altre coppie hanno fatto la storia di Uomini e Donne e tra queste possiamo citare Beatrice Valli e Marco Fantini. I due si sono sposati l’anno scorso e dal loro amore sono nate tre splendide bambine. Loro sono la vera dimostrazione che l’amore può nascere anche in un contesto televisivo. Da non dimenticare Clarissa Marchese e Federico Gregucci.

Andando più indietro negli anni, c’è un altro tronista che ha appassionato i telespettatori con la corteggiatrice. Non hanno vissuto bei momenti per colpa di un gesto di infedeltà di lui. Infatti la crisi non è stata facile da superare. Andiamo a scoprire di chi si sta parlando.

Uomini e Donne, il tradimento di lui

Lei è un’affascinante napoletana che si è fatta conoscere dal pubblico corteggiando Francesco Del Monte. Molti erano certi che sarebbe stata lei la scelta, ma il ritorno di Teresanna Pugliese ha cambiato le carte in tavola. Non a caso è andata a casa con l’amaro in bocca. Dopo qualche anno si è rimessa alla prova per un altro tronista.

Nonostante le varie segnalazioni sulla corteggiatrice, lui ha voluto darle fiducia fino a portarla sull’altare. Sono diventati successivamente genitori di due splendidi bimbi. Purtroppo lui l’ha tradita e lei ha reagito in un modo del tutto inaspettato. Stiamo parlando di Aldo Palmieri e Alessia Cammarota.

“Ci siamo innamorati di nuovo”

“Si, io la tradii. Lo confessai pubblicamente perché stavano addossando questa colpa a lei. Dovevo intervenire. Fu un lungo percorso, ci siamo innamorati di nuovo giorno dopo giorno”, ecco cosa ha riferito tempo fa Aldo nello studio di Verissimo.

Per fortuna con tanta pazienza sono riusciti a superare la crisi. Lei lo ha perdonato, anche se non è stato facile. Per la gioia dei fan allargheranno la famiglia con l’arrivo di una terza cicogna. Niccolò e Leonardo saranno sicuramente felici del lieto evento.