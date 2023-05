Serena Bortone, il motivo della mancata maternità: ora arriva la conferma

Serena Bortone stavolta ha fatto uno strappo alla regola svelando un retroscena inaspettato sulla sua vita privata. Andiamo a scoprire perché non ha gioito dell’arrivo della cicogna.

Nata l’8 settembre 1970 a Roma, Serena Bortone è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Tutti sono concordi nel dire che sia in grado di tenere incollati davanti al piccolo schermo tantissimi telespettatori. Non a caso gli alti vertici della Rai hanno sempre puntato ben volentieri sul suo talento.

Ha iniziato a lavorare Alla ricerca dell’arca nel 1989 di Mino Damato, precisamente nel settore della redazione. Nel 1994 è stata la volta di Mi manda Lubrano che successivamente è diventato Mi manda Raitre. Quattro anni dopo si è cimentata nella carriera di giornalista politica maturando un’esperienza tale da idealizzare dei format televisivi di successo come Tatami.

Dal 2010 è stata autrice di Agorà, ma solo della prima edizione. Nel 2017 ha preso il posto del conduttore Gerardo Greco. Nel 2020 fa compagnia agli italiani con Oggi è un altro giorno. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio nello studio Raffaella Carrà a Roma. Regia di Daniele Celotto, lo scopo è affrontare temi attuali e di informazione coinvolgendo degli ospiti.

Essendo un personaggio pubblico, è normale che susciti la curiosità degli italiani. Infatti in tanti si sono chiesti perché non si sia mai sposata. E’ stata proprio lei a spiegare cosa l’ha spinta a non compiere dei passi importanti nella vita di una donna.

Arriva la verità da Serena Bortone

Non si sa molto sulla sua vita privata. Infatti ha sempre tutelato la sua persona dal gossip. In passato si parlava di un’amicizia speciale con uno più giovane di lei. Si tratta di Lorenzo Viotti, un affascinante direttore d’orchestra noto in tutta Europa.

E’ stato fatto anche il nome dell’attore Emanuel Caserio de Il Paradiso delle Signore, dato che furono beccati insieme a una cena. Non sono mai arrivate né conferme né smentite, quindi il tutto è finito nel dimenticatoio. Di recente, però, la conduttrice si è lasciata andare svelando un dettaglio molto personale.

“Un senso di soffocamento”

Sull’argomento del matrimonio è stata chiara: “Non ho mai sognato l’abito bianco e certamente non ho mai pensato che la mia vita si potesse realizzare attraverso il matrimonio. Mia madre mi ha insegnato a essere indipendente. La molla della mia vita è sempre stato il lavoro. Quando andavo ai matrimoni, da ragazza, sentivo un senso di soffocamento”.

Sulla mancata maternità altrettanto. Ha riferito durante le sue innumerevoli interviste che ama la sua indipendenza. Di conseguenza un figlio le avrebbe privato di ciò. A prescindere da tutto il suo cuore è aperto all’amore: “Se arriva qualcuno sul cavallo bianco, ci salgo”.