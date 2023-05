Sophie Codegoni, come ha vissuto il parto: “In ospedale terrorizzata e tutti mi dicevano che…”

Sophie Codegoni, a pochi giorni dal parto, ha parlato delle ore vissute in ospedale. Ecco cosa ha detto senza tralasciare alcun dettaglio.

Sophie Codegoni è al settimo cielo per aver accolto nella sua vita la primogenita Celine. Per il compagno di vita Alessandro Basciano si tratta della seconda paternità, dato che ha avuto un figlio dall’ex fidanzata. Tutti sono concordi nel dire che la piccola sia bellissima come i genitori.

Sophie è nota per essersi seduta sul trono di Uomini e Donne e ciò le ha permesso di conoscere e scegliere Matteo Ranieri. Dopo due settimane hanno preso strade diverse per incompatibilità caratteriale. Maria De Filippi ha proposto il trono al ragazzo mentre Alfonso Signorini ha permesso a lei di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6. All’inizio si era avvicinata a Gianmaria Antinolfi, però con l’ingresso di Alessandro Basciano le cose sono cambiate.

Nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro relazione, eppure a distanza di un anno in tanti si sono ricreduti. A Verissimo avevano annunciato la nascita della piccola Celine e a seguire Sophie ha sempre aggiornato sulla gravidanza i follower. Qualche volta è stata costretta a recarsi in ospedale per dei problemi di salute. Per fortuna nulla di preoccupante.

Anche se sono passati pochi giorni dall’arrivo della cicogna, la bambina è già una star del web. In questi giorni Giucas Casella l’ha conosciuta e il tenero momento è stato condiviso su Instagram. Allo stesso tempo l’ex tronista ha voluto raccontare come ha vissuto il parto tra le mura ospedaliere.

Tutti i retroscena del parto di Sophie Codegoni

“Celine ha scambiato il giorno con la notte e quindi la notte non si dorme. Mio figlio è super felice. E’ venuto subito a vederla, le ha fatto tanti disegnini. Super premuroso. Poi in questi giorni è voluto venire, ci tiene molto lui”. Queste sono state le prime parole del neo papà.

Poi in un secondo momento ha aggiunto: “Essere papà di un maschietto cambia totalmente perché qua mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco…Sono entrambe emozioni belle, ma sono diverse. Qui ho come una maggiore responsabilità forse perché la vedo un po’ più da proteggere”. Per quanto riguarda Sophie, si è messa a nudo facendo delle confessioni inaspettate.

“Ho un ricordo bello”

“Sono una fifona di prima categoria, sono arrivata in ospedale terrorizzata…Invece probabilmente sono stata super fortunata perché ho avuto anche dei medici che mi hanno aiutata tantissimo, però ho un ricordo bello…Non ho avuto quel dolore che mi raccontavano, anzi è stato un dolore minimo, paragonabile al dolore delle mestruazioni”.

Tutto si è svolto in circa quattro ore e mezza. Un’esperienza conclusa nel migliore dei modi. Sicuramente Sophie è stata fortunata a vivere la nascita della figlia con serenità.