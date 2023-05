Vanessa Incontrada, la dichiarazione d’amore è dolcissima: ecco per chi batte il suo cuore adesso

Vanessa Incontrada fa battere forte il cuore ai suoi fan. La dedica d’amore sui Social è davvero dolcissima.

Vanessa Incontrada è indubbiamente un’artista molto amata e apprezzata nel nostro Paese. Conduttrice simpatica e frizzante, nonché dotata di una parlantina assai sciolta, ci ha anche conquistati ben presto in veste di attrice. L’abbiamo applaudita sul Grande Schermo, ma è sul Piccolo che si è maggiormente realizzata.

Difatti ora come ora può essere definita a buona ragione una delle regine indiscusse della fiction italiana. Vanessa è famosa anche per il suo sorriso, che lei cerca di non perdere mai, nonostante i problemi che possono fare capolino nella propria vita. Lo scorso anno è stata vittima più volte di body shaming.

I leoni da tastiera, si sa, sono sempre in agguato, e non perdono occasione di criticare e insultare chi capita loro a tiro e non vada loro a genio. L’artista spagnola nell’ultimo periodo ha visto chiudersi la sua lunga storia d’amore con Rossano Laurini. Con lui ha messo al mondo il bellissimo Isal, che oggi è adolescente.

Possibile ritorno di fiamma?

Durante una festa , la sua mamma e il suo papà sono apparsi in alcuni scatti insieme, che hanno fatto sperare i fan in un ritorno di fiamma. Uno in particolare li ha lasciati senza fiato. Felici e complici, con tanto di microfono in mano, hanno iniziato a cantare regalando ai presenti un meraviglioso duetto.

Tuttavia in molti hanno anche iniziato a ipotizzare che forse si trattasse di una foto dal sapore squisitamente amarcord e che non appartenesse a un momento coì recente. Tuttavia né Vanessa né Rossano hanno voluto dire la loro al riguardo e il loro silenzio ha fatto ben sperare. Ora però si parla di un’altra dolcissima dedica sui Social da parte di Vanessa, ma che non è per lui.

La dolcissima dichiarazione

In realtà il pensiero dell’artista è per la sua cagnolina Gina, che secondo lei ha lo sguardo unico. Lo scatto che le ritrae insieme è davvero tenerissimo. Vanessa ha i capelli di media lunghezza perfettamente lisci ed è completamente struccata. Si tratta di un selfie molto semplice, che tuttavia ha conquistato in men che non si dica il vasto popolo del Web.

Tuttavia questa non è la prima volta che la Incontrada condivide coi suoi estimatori momenti della sua vita privata. La scorsa estate poi li aveva incantati con tante fotografie delle sue vacanza al mare, dove era apparsa più radiosa che mai. Ora che la bella stagione è sempre più vicina, i suoi fan non vedono l’ora di rivederla in tale maniera anche sui Social.