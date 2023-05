Rai, il nuovo arrivo è clamoroso: hanno sottratto la famosissima a Mediaset | Tutto vero

Gli alti vertici della Rai hanno portato nei loro studi televisivi un amatissimo volto della Mediaset. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa è stato proposto al punto tale da convincerla.

Capita spesso che gli alti vertici della Mediaset e della Rai cerchino a tutti i costi di portare dalla loro parte i pezzi forti del mondo dello spettacolo italiano. Basta menzionare Raimondo Todaro che da Ballando con le stelle è approdato ad Amici di Maria De Filippi. Stessa sorte è toccata a Lorella Cuccarini, la quale è andata via dal programma La vita in diretta che conduceva con Alberto Matano.

Si dice che in Rai si stia pensando a una trasmissione televisiva fatta su misura per lei, ma per ora non si sa se ricoprirà nuovamente il ruolo di maestra nel talent show o lascerà per l’ennesima volta la Mediaset. Alessia Marcuzzi, per esempio, è stata collocata al timone della conduzione di Boomerissima e gli ascolti si sono rivelati gratificanti.

Adesso la Rai pare che sia riuscita a convincere un personaggio pubblico molto amato a firmare un contratto. Lei è una delle donne più belle del piccolo schermo, in quanto è nota per aver partecipato a un famoso reality di canale 5. Non avete ancora capito di chi si tratta? Ecco una serie di indizi.

E’ nata a Foggia il 10 ottobre 1977 e ha partecipato nel 1996 a Miss Italia portando a casa la corona e lo scettro. Da allora ha scalato la vetta del successo. Nel suo curriculum sono inseriti anche dei film, come Il paradiso può attendere della regia di Anna Lezzi. Anche lei è stata una delle donne di punta del Bagaglino. Procediamo con la descrizione.

La Rai è riuscita a convincere proprio lei!

Secondo un post che sta circolando su Instagram le donne prese in considerazione per garantire ottimi ascolti alla rete sono Monica Setta, Paola Ferrari e Nunzia De Girolamo. Tra queste c’è un quarto asso nella manica che qualche anno fa ha partecipato al Grande Fratello Vip 6, edizione vinta da Jessica Selassié.

Ha appassionato i telespettatori nel reality Temptation Island. Sia lei che il suo partner hanno avuto un comportamento esemplare tra tentatrici e tentatori. Al falò di confronto si sono fatti delle promesse che purtroppo non sono riusciti a mantenere. Stiamo parlando di Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro e la conduzione

Manila già ha avuto esperienze di conduzione. Nel 2017 è entrata nella famiglia di RTL 102.5 nella sezione Pane, amore e Zeta Weekend. Nel 2018 ha condotto Comò, programma dedito alla moda, nel 2020 si è occupata di E la chiamano estate.

Tutti sono concordi nel dire che le quattro donne faranno del loro meglio per svolgere alla perfezione il lavoro assegnato. Ragion per cui non ci resta che attendere la messa in onda.