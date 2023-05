Rossana Lambertucci sposa a 77 anni: l’abito scelto è da sogno

La conduttrice Rossana Lambertucci è al settimo cielo per essere convolata a nozze con il compagno di vita. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul lieto evento.

Rossana Lambertucci, nata a Roma il 30 novembre 1945, è nota per essere una conduttrice televisiva, giornalista e divulgatrice scientifica italiana. Ha esordito nel mondo dello spettacolo lavorando con la Rai alla radio. Ha avuto la rubrica Domande a Radiodue per poi condurre il programma S come salute.

Successivamente ha avuto la possibilità di costruire una carriera televisiva il 21 novembre 1981 quando le hanno affidato la conduzione di Più sani e più belli, un programma proposto proprio da lei, che poi è passato a Rai 1 in un secondo momento. Tra il 1994 e il 1997 ha condotto il primo quiz da aggiungere al suo curriculum, ovvero Luna Park.

Allo stesso tempo ha scritto per Allure, Gente, Grazia e Visto. Nel 2016 ha condotto La salute bien mangiando con Fabio Fazio. Tuttora su canale Alice dà consigli per abbracciare una corretta alimentazione in grado di combattere in nome della salute. D’altronde gli italiani sanno che svolge anche l’attività di nutrizionista. Tutti sono concordi nel dire che sia una vera professionista nel suo lavoro.

Non a caso ha pubblicato anche dei libri, tra cui La grande opera di Rossana Lambertucci, quelli della collana Mangiare benissimo, La dieta integrata, Più magri più belli, Dimagrire con i perché e tanti altri ancora. Il suo operato per ha permesso di ottenere la carica di presidente dell’associazione internazionale Donna salute – Salute donna attivo in Italia dal 1998.

Curiosità sulla vita privata di Rossana Lambertucci

Per quanto riguarda la vita privata non si sa molto. Alle spalle ha avuto una relazione con Alberto Donadei e dal loro amore è nata Angelina Amodei, la quale sta facendo i salti di gioia per la madre. Ha perso il marito, dunque non è stato facile tornare alla normalità. Ora per lei le cose sono cambiate.

Tempo fa è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin dove ha parlato del suo matrimonio con il fidanzato Mario Di Cosmo. Da otto anni sono legati, ma mai si sarebbe aspettata la proposta di diventare sua moglie. “Oggi mi sentivo quasi in imbarazzo a venirne a parlare con te, ma non c’è un’età per essere felici”, ecco le parole che hanno colpito l’intero pubblico italiano.

Dettagli sul matrimonio

“Ci sposeremo in chiesa perché io sono vedova e lui non si è mai sposato…Mario è una persona riservata e prudente“. Durante l’intervista ha parlato anche di come si sono conosciuti e del colpo di fulmine immediato.

Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni saranno i testimoni della sposa. L’abito sarà bianco, semplice ed elegante mentre la luna di miele la faranno tra le isole Pontine con approdo a Procida. La data è prevista per il 7 luglio.