Vladimir Luxuria si sbilancia su Bastian: “Se è più bello di Totti? Ora ve lo dico”

Vladimir Luxuria ha espresso un suo parere sull’ex marito e l’attuale compagno della conduttrice Ilary Blasi. Cosa avrà detto l’opinionista de L’Isola dei Famosi? Andiamo a scoprirlo.

Per la seconda volta di seguito Vladimir Luxuria è l’opinionista del reality della sopravvivenza, ma in quest’edizione può contare sul collega Enrico Papi che ha sostituito Nicola Savino. Non tutti ricorderanno, ma in realtà è stata sia naufraga (portando a casa la vittoria sottraendola a Belen Rodriguez nel 2008) che inviata nel 2012.

Molti sono concordi nel dire che sia uno dei personaggi pubblici più completi in assoluto del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionale, del suo bagaglio culturale estremamente ampio e dell’arte della dialettica. Infatti anche in quest’edizione sta svolgendo nel migliore dei modi il ruolo assegnato dai produttori de L’Isola dei famosi.

Nelle ultime dirette ha espresso un parere su alcuni membri del cast, soffermandosi soprattutto su Helena Prestes. Dal suo punto di vista starebbe recitando un copione, appoggiando così quanto riferito dai compagni d’avventura. Poi con Nathaly Caldonazzo ha avuto dei battibecchi, quindi il pubblico crede che non mancheranno altri.

Oltre a dare un’opinione su cose inerenti al reality della sopravvivenza, di recente Vladimir Luxuria si è lasciata andare in un commento su Bastian Muller, l’imprenditore tedesco legato sentimentalmente a Ilary Blasi, dopo averlo conosciuto.

L’incontro di Vladimir Luxuria e Bastian

E’ ben risaputo che Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti addio a luglio e lui è uscito subito allo scoperto con Noemi Bocchi. I due hanno ufficializzato la relazione durante la festa di compleanno dell’ex calciatore. In seguito hanno optato per la convivenza.

Per quanto riguarda la Blasi solo dopo mesi è tornata a sorridere grazie al nuovo compagno di vita. Sono stati visti per la prima volta dopo l’estate nell’aeroporto di Zurigo, però hanno condiviso delle foto di coppia solo di recente. La neo coppia si è recata al Muccassanina per una festa dei 40 anni del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. In questo modo l’opinionista ha conosciuto l’uomo.

“I gusti sono molto soggettivi”

Su Twitter la Luxuria ha realizzato un tweet in cui ha inserito una foto in compagnia della conduttrice con il fidanzato. “Ho conosciuto una persona affabile e simpatica“, ecco cosa ha riportato nella didascalia con tanto di tag.

Inoltre ne ha parlato ulteriormente in un’intervista rilasciata al settimanale Mio: “So della nuova storia di Ilary…Le invio dei messaggi in tedesco per prenderla in giro. Lei è molto simpatica e se la ride tantissimo. Se il compagno è bello? Ma scusate, perché Ilary non è bellissima? Se è meglio lui o Francesco Totti? Diciamo che ognuno ha il suo fascino e i gusti sono molto soggettivi”.