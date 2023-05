Raimondo Todaro sostituito: Maria De Filippi furiosa con lui | L’indiscrezione sul litigio

Secondo ciò che si sta divulgando sui social, pare che Raimondo Todaro e Maria De Filippi abbiano avuto una discussione. Ecco come stanno realmente le cose.

Raimondo Todaro si è fatto conoscere dagli italiani nel ruolo di ballerino professionista di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Nel 2005 ha inizio la sua avventura televisiva e con Cristina Chiabotto si è aggiudicato il primo posto. L’anno successivo ha vinto con Fiona May e nel 2010 con l’attrice Veronica Oliver.

Nel 2020 ha ottenuto altri compiti, ovvero realizzare le coreografie del talent show canoro Il cantante mascherato e quello di opinionista a ItaliaSì! di Marco Lioni. Nel 2021 ha accettato la proposta di Maria De Filippi per ricoprire il ruolo di maestro di ballo. Ha dato del filo da torcere soprattutto ad Alessandra Celentano per via delle opinioni diverse sugli allievi.

In quest’edizione, per esempio, ha sostenuto fin dal principio Maddalena per le sue doti artistiche. La Celentano, invece, non ha fatto altro che sminuirla per far spiccare Isobel. Stessa opinione hanno avuto per il vincitore Mattia. Nonostante sia un ballerino di danza latino americana, la maestra ha sempre apprezzato il suo lavoro nella saletta e l’educazione.

I più attenti, però, hanno notato che a differenza dell’anno scorso Raimondo Todaro è decisamente cambiato. Non è più energico e carismatico. Di conseguenza in tanti hanno iniziato a fare delle ipotesi. Eppure si sta facendo sempre più insistente la voce di una sua sostituzione.

Ecco chi sostituirà Raimondo Todaro

Qualcuno ha notato che Todaro si è spento nel corso degli ultimi mesi. All’inizio si parlava di una crisi con la compagna Francesca Tocca. I due già si erano lasciati e lei intraprese una relazione con il ballerino Valentin. Poi, dopo aver messo la parola fine, ha dato una possibilità al padre della figlia e adesso sono tornati a essere una famiglia.

Il maestro in persona ha smentito la notizia della crisi senza esitazione. Per questo motivo si sono cercate altre spiegazioni e una riguarda la sua probabile sostituzione con Giuseppe Gioffré, ovvero uno dei tre giudici del Serale. Al momento si tratta solo di un’ipotesi. Non si può dire lo stesso del litigio avvenuto con la padrona di casa.

Il pensiero della De Filippi sul maestro

Sulla discussione è emerso un dato rilevante. Sembra che la conduttrice lo abbia rimproverato per essere “presuntuoso e pieno di dietrologie e insinuazioni”. Ulteriore conferma è arrivata dal settimanale Nuovo.

Che sia solo una coincidenza? La sostituzione è stata valutata solo dopo la lite? Tutto è ancora avvolto nel manto del mistero. Ragion per cui non ci resta che attendere ulteriori news.