“Voglio una casa”: Oriana Marzoli con le lacrime agli occhi | Dopo il GF è rimasta senza fissa dimora

Oriana Marzoli, la seconda classificata del GF Vip 7, lascia i suoi fan senza parole. È rimasta senza una casa. Le sue forti dichiarazioni.

GF Vip 7, alla fine non ce l’ha fatta la splendida modella a vincere il padre di tutti i reality in versione vip. Se l’è giocata fino alla fine con la splendida Nikita Pelizon, che tuttavia sin dalle prime battute era risultata, dati alla mano, una delle favorite dal pubblico, assieme ad Antonella Fiordelisi.

Quando poi la sportiva è uscita dal gioco per decisione del Grande Pubblico, lasciando il classico amaro in bocca ai più, sebbene la sua uscita di scena sia stata decretata dal televoto, la strada per la triestina è risultata meno complicata da percorrere. Tuttavia fino all’ultimo i sostenitori della Marzoli ci hanno sperato, che lei riuscisse ad alzare al cielo la coppa della vincitrice.

Tra l’altro lei ha tenuto banco anche per via della sua relazione, intessuta proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia, con l’ex tronista veneto Daniele Dal Moro, La Marzoli aveva anche fatto parlare di sé per il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese, con il quale i rapporti sono divenuti in seguito molto tesi.

La sua uscita dalla Casa

Uscita, a esperienza finita, dal reality, la vippona ha potuto ricongiungersi con il suo Daniele, che l’attendeva già all’interno della limousine fuori dalla famosa Porta Rossa. Successivamente i due hanno iniziato a vivere la storia d’amore alla luce del sole, per la gioia immensa dei loro estimatori. Tuttavia pian piano scatti e video che li vedevano insieme hanno iniziato a sparire dal Web.

A questo punto i fan hanno incominciato a preoccuparsi e hanno preso vita molte malelingue che iniziavano a parlare di una crisi di coppia. Tanto più che ora Oriana ha spaventato a morte il grande pubblico con un accorato messaggio, dove, senza se e senza ma, ha rivelato di una drammatica situazione. Ha pure abbandonato l’Italia.

Lo sfogo di Oriana

Ora come ora si trova a Madrid, essendo da giorni completamente libera da impegni nel nostro Paese. La gieffina si è lasciata andare ad un lungo sfogo, che ha spezzato in mille pezzi i cuori dei suoi fan, anche perché non ha minimamente accennato a Daniele. E ciò non avrebbe fatto presumere nulla di buono, riguardo al loro legame.

Tornata sul canale spagnolo Mtmad con un nuovo podcast ha rivelato: “Mi sembra di chiedere sempre a qualcuno di ospitarmi a casa, voglio una casa mia anche per portarmi Cocco. Non posso portarlo con me se non ho una casa fissa, questo mi provoca molto stress, anche se cerco di non mostrarlo”. Si è detta poi maturata e migliorata, oltre che ben più sensibile di quel che si possa pensare.