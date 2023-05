Anna Valle e il retroscena sulla malattia cronaca: la verità è agghiacciante ed è un’altra

Anna Valle ha svelato un retroscena del tutto inaspettato sulle sue condizioni di salute. Ecco ciò che i fan non avrebbero mai voluto scoprire.

Anna Valle, nei panni della maestra di ballo Emma Conti, da poco ha salutato il pubblico italiano appassionato alle vicende di Luce dei tuoi occhi. Con Giuseppe Zeno è riuscita a portare a casa ottimi risultati in termini di ascolto, ragion per cui probabilmente ci sarà un’altra stagione. Per ora è ancora tutto avvolto nel manto del mistero.

Nata a Roma il 19 giugno 1975, nel 1995 ha interrotto gli studi universitari dopo aver vinto Miss Italia. In questo modo ha colto l’occasione per realizzare il suo sogno, ovvero diventare un’attrice. Dai fotoromanzi è arrivata sul set di Commesse (1999), Per amore (2002), Le stagioni del cuore (2004). Poi è comparsa successivamente sul grande schermo.

Contemporaneamente ha coltivato la passione per il teatro. Le troiane di Piero Maccarinelli (2005), Confidenze troppo intime di Jerome Tonnerre e Le cognate – Cena in famiglia di Eric Assous si possono leggere nel suo curriculum.

Per quanto riguarda la vita privata non si sa molto, a eccezione del suo matrimonio con l’avvocato di Vicenza Ulisse Landaro. D’altronde chi la segue sa bene che non ama parlare di sé. Eppure stavolta ha fatto uno strappo alla regola per un motivo preciso.

Anna Valle svela dei retroscena inaspettati

Di recente la bellissima Anna Valle ha voluto mettere in chiaro delle cose inerenti alla sua persona. In primis ha smentito l’esistenza di profili attivati con il suo consenso: “Mi trovo qui a chiarire un concetto molto importante, cioè che non posseggo nessun profilo social. Quello che alcuni di voi stanno seguendo sul web è solo un profilo falso. Non ci sono profili autorizzati né in modo ufficiale né in modo ufficioso da me, in nessun modo”.

In effetti è ben risaputo che sia molto riservata sulla sua vita privata, nonostante goda da anni di una grande popolarità. Poi si è focalizzata su un’altra questione, ma stavolta è stato tirato in ballo il suo stato di salute. Ha davvero dei problemi seri? Ecco la verità.

“Non è una cosa da dare per scontata”

“C’è una notizia falsa che riguarda la mia salute. Si dice che io soffro di una patologia. Non è assolutamente vero. per mia fortuna godo di ottima salute, che in un momento come questo non è una cosa da dare per scontata e neanche da trattare così superficialmente”. Ecco le parole dell’attrice che hanno tranquillizzato coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi in tv.

Tutti sono concordi nel dire che certe notizie non dovrebbero essere divulgate se sono prive di fondamento. La diretta interessata ha voluto realizzare un video per arrivare ai suoi fan su larga scala. Non sono mancati commenti e like, chiara dimostrazione che Anna Valle è un personaggio pubblico che piace.