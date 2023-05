“Una vita di m*rda”: Selvaggia Lucarelli lo sbugiarda senza mezzi termini: è caos sul web

Selvaggia Lucarelli senza peli sulla lingua, lo sbugiarda senza mezzi termini pubblicamente, generando il caos sul web. La giornalista contesta il fatto che in un modo o nell’altra vivranno sempre una vita orribile.

Si sa che Selvaggia Lucarelli non le manda di certo a dire, senza addolcire la pillola, lo sbugiarda pubblicamente senza mezzi termini, creando ovviamente il caos sul web. Se da una parte c’è chi ha capito cosa volesse dire la giornalista, dall’altra forse ha sbagliato le parole e soprattutto il contesto. Voi cosa ne pensate?

Selvaggia Lucarelli è la famosa giornalista e personaggio televisivo di 48 anni, originaria di Civitavecchia, che con i suoi articoli e le sue dichiarazioni “pane al pane, vino al vino”, ha fatto infuriare non pochi colleghi e “pezzi grossi” della politica.

Grande ritorno per Selvaggia Lucarelli?

Da brava giornalista, Selvaggia Lucarelli non poteva non essere sempre pronta al confronto e alla polemica, per questo da molti viene criticata, in quanto le sue frecciate pungenti vengono odiate, soprattutto dai protagonisti della staffilata. Nonostante gli alti e bassi della sua carriera lavorativa, per la Lucarelli al momento si è aperto un periodo abbastanza fortunato. Non solo è uscito il suo primo libro di coppia, scritto con il fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, ma pare che sarà di nuovo presente come giudice a Ballando con le stelle.

Milly Carlucci ha lanciato un sondaggio social, nel quale ha chiesto ai suoi follower quale giudice volessero assolutamente rivedere nella prossima edizione del suo programma e la stragrande maggioranza ha votato per la Lucarelli, la quale probabilmente si è presa una bella soddisfazione, visto che dai rumor che giravano, sembrava che la Carlucci l’avesse esonerata. Ovviamente per averne la certezza bisognerà aspettare la prossima edizione dello show.

Se togli l’acqua mi sembra evidente che facciano una (breve) vita di merda lo stesso. https://t.co/XQYYsTqVMl — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 18, 2023

La polemica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha sbugiardato pubblicamente e senza mezzi termini un allevatore romagnolo colpito duramente dall’alluvione. Dunque, nel video riportato si vede un allevamento di maiali, con i poveri animali costretti a stare in condizioni disumane, con l’acqua che gli arriva alla pancia. Il proprietario dello stabile chiede aiuto per ovviare a questa tragica situazione, così interviene la Lucarelli la quale dichiara: “Se togli l’acqua mi sembra evidente che facciano una (breve) vita di merda lo stesso”.

Il web si è diviso, c’è chi la sostiene e chi le va contro. Che dire, il suo discorso se letto da un’altra prospettiva potrebbe essere corretto, nel senso che la Lucarelli voleva dire che quei poveri maiali passano una pessima vita in allevamento comunque, a prescindere dall’alluvione attuale, in quanto tutti sappiamo come vengono trattati gli animali che finiranno poi al macello. Come ha risposto poi ad un utente, ha ribadito il concetto che all’allevatore interessasse di più del fatturato piuttosto che degli animali.

Però forse in un momento così terribile, attaccare una popolazione che sta perdendo tutto, non è proprio molto empatico, anche perché quelle immagini forti di quei poveri maialini che sono ad un passo dall’annegamento spaccherebbero il cuore a chiunque. Non si possono di certo lasciare morire così. In realtà bisognerebbe attaccare il Sistema che non impone abbastanza controlli per la salvaguardia degli animali. Poi per carità lungi da noi il pensiero di giudicare le parole della giornalista, la quale dovrà vedersela come al solito con i suoi follower.