Kate Middleton non ha badato a spese: praticamente è la principessa dello spreco

Kate Middleton, la splendida consorte del principe William fa ancora parlare di sé. Il costo dei gioielli per festeggiare Re Carlo.

La meravigliosa Kate fa ancora parlare di sé. Donna bellissima e dotata di una fisicità notevole, nonché di un innato charme, è una grandissima appassionata di Look e di Moda. Non per nulla è presa ad esempio come icona di stile da tantissime donne nel mondo. Parole d’ordine sono per lei eleganza e sobrietà. Il make-up è sempre presente ma molto delicato, nonché studiato nei minimi dettagli, come si confà a una persona di classe come lei.

I capelli adora portarli o sciolti, leggermente mossi, oppure acconciati in morbidi chignon, quando decide di indossare delle velette. La Middleton adora, per le occasioni ufficiali e mondane optare per abiti dai colori piuttosto sobri, salvo qualche rara eccezione. Dice pure di sì a completi pantalone ma non disegna nemmeno per incontri più easy i jeans.

Tra l’altro lei è una grandissima sportiva e condivide con l’affascinante marito l’amore per lo sport. Ed è anche grazie a questa sua passione se riesce, a 41 anni e dopo tre parti, ad avere ancora un fisico asciutto e tonico. Inoltre cerca di seguire una dieta, sana valida ed equilibrata e non esagerare coi peccati di gola, che tuttavia volte non si fa mancare.

Le mille passioni di Kate

Tra le tante altre passioni della Middleton, c’è quella della fotografia, arte in cui si è rivelata molto brava. Non per nulla è stata lei, sotto richiesta dell’attuale Regina, di immortalarla per alcuni suoi scatti ufficiali nel giorno del suo compleanno. Stiamo parlando della splendida Camilla Parker, che è stata appunto incoronata regina a tutti gli effetti, mentre il consorte Re Carlo III, lo è stato in veste di Re.

Tuttavia ora la Middleton è molto chiacchierata per la sua scelta di indossare dei gioielli assai costosi per festeggiare l’incoronazione del suocero. Difatti se lei è amante della semplicità, lo è anche degli accessori, che seppur non appariscenti, sono solitamente molto costosi. A quanto apre per la collana e gli orecchini indossati, avrebbe speso una cifra che ha fato saltare sulla seggiola tantissimi suoi estimatori.

Il prezzo sbalorditivo dei gioielli

Stiamo parlando ella bellezza di 18.000 euro. Tra l’altro lei li avrebbe indossati accompagnandoli a un completo pantalone rosso bello accesso dalla linea sartoriale e un a paio di scarpe con cinturino e tacco medio alto a spillo, della stessa nuance, che hanno slanciato notevolmente la sua già agile figura.

Una mise certamente molto raffinata che lei ha reso per l’appunto ancora più magica e luminosa con gioielli. I capelli li ha lasciati sciolti e ha puntato maggiormente a livello di piega su onde molto morbide e vaporose. Tuttavia il suo accessorio più bello è stato il suo sorriso, che ha più volte rivolto non solo a suo marito William, ma anche ai suoi figli, presentissimi ovviamente alla festa.