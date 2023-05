Luis Sal e il litigio con Fedez: finalmente la verità è uscita fuori | Altro che grandi amici!

La verità sull’attuale rapporto tra Fedez e Luis Sal. Parla il marito della Ferragni.

Ormai ci siamo, il grande momento è finalmente arrivato: difatti la seconda e attesissima stagione dei Ferragnez è approdata su Amazon Prime. Alla prima a Milano i numerosissimi fan della coppia li hanno riempiti d’affetto e di tantissime domande. La coppia si è anche tanto commossa durante la visione.

Federico e Chiara, super eleganti, sono anche apparsi unitissimi e decisamente complici. Dunque è stata definitivamente scacciata l’idea di una nuova crisi tra di loro, che in effetti mai e poi mai era stata confermata in alcun modo. Tuttavia ora a tenere banco per lui sul Web non è la sua vota coniugale, bensì la sua amicizia con Luis Sal.

I due, fino a poco tempo fa, erano davvero molto uniti, non solo sul lavoro. Tra l’altro conducevano in coppia il podcast Muschio Selvaggio. Improvvisamente il loro progetto lavorativo si è distrutto per il grande dispiacere dei loro estimatori. Tuttavia il podcast è rimasto, solo che la posto di Luis è arrivato Mr. Marra.

Cambio di direzione parziale

Ciò ha lasciato il classico amaro in bocca a molti, che non si aspettavano questo tipo di novità. In ogni caso la sigla ha fatto ben sperare i più, dal momento che in essa l’ex compagno di avvenuta è ancora ben presente. Tuttavia c’è anche chi ha sottolineato in Rete che magari non ci sia stato tempo di provvedere al cambiamento, ma che prossimamente potrà esserci una svolta anche in tale direzione.

Oppure si tratta di un momento di momentanea grande tensione tra Fedez e Luis. Pertanto si è pensato di non prendere subito la drastica decisione di cambiare fin da ora la sigla. Al di là di tali insinuazioni, gli estimatori del rapper e producer hanno ascoltato con estrema attenzione una diretta che ha realizzato sui Social il loro beniamino.

La confessione di Fedez

Con i suoi tatuaggi bene in vista e lo sguardo alquanto mesto, Federico ha iniziato il suo discorso: “Vorrei cercare di dare speigazioni nella maniera più trasparente possibile, ma non posso parlarne, non per mia intenzione.”, ha inizialmente svelato l’artista. Poco dopo ha aggiunto: “Sono ad un punto limite e ne avrei parlato prima, così avrei evitato tutto questo scenario.”

Chiaramente Fedez, essendo un grande professionista, ha anche in qualche maniera voluto chiedere scusa per le sue mancate spiegazioni al suo pubblico: “Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta la serenità del mondo“.