Barbara D’Urso, la vendetta contro il famosissimo è spietata: non lo ha perdonato per averla eliminata

Barbara D’Urso come un fiume in piena contro di lui. L sua vendetta che lascia senza parole.

Barbara D’Urso è indubbiamente ancora oggi una delle conduttrici più amate e apprezzate del grande pubblico italiano. Immensa professionista, ci fa compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con il suo storico rotocalco Pomeriggio Cinque. Tantissime sono le esclusive che ci regala, Inoltre tantissimi suoi approfondimenti vengono ripresi in altre trasmissioni e sulla Carta Stampata.

L’artista campana è anche di recente tornata al suo grande amore, ovvero la recitazione e in particolar modo al Teatro. Anche qui ha ottenuto un grandissimo successo, a dimostrazione non solo della sua bravura, ma anche dell’amore che il grande pubblico prova per lei. Ora i suoi fan sognano di rivederla di nuovo grande protagonista in una fiction, nonché nei panni della mitica Dottoressa Giò.

Altri ancora sperano che ne approfitti nei mesi estivi per scrivere altri suoi libri, magari un accattivane nuovo romanzo. Tuttavia questa sarà un’estate decisamente speciale per Carmelita, dato che è la prima che trascorrerà da nonna. La notizia dell’arrivo del suo primo nipotino l’ha data durante una sua ospitata a Verissimo, innanzi a un’emozionatissima Silvia Toffanin.

La sua vita a telecamere spente

Prima non aveva rivelato nulla ai suoi estimatori. Tuttavia c’è anche da dire che per quanto concerne la sua vita privata la D’Urso sia molto restia a parlarne, soprattutto dei suoi figli. In ogni caso se sappiamo che non hanno scelto di seguire le sue orme lavorativamente parlando, è perché lo ha rivelato lei stessa.

Queste sono le uniche informazioni che ha dato. Cerca infatti di tenerli ben lontani dal clamore mediatico. Da lì però lei non riesce mai ad uscirne. Difatti Barbara, oltre ad essere molto seguita in TV, lo è anche sui Social, dove è particolarmente attiva. Svariati suoi scatti, dove mette in luce la sua fulgida bellezza ed eccellente fisicità diventano virali.

La sua magistrale risposta

In particolare quelli in costume da bagno fanno in men che non si dica il giro dell’etere. Barbara è indubbiamente molto amata, ma c’è anche chi si diverte a criticarla, come i classici leoni da tastiera. Ultimamente, per restare sempre in ambito Web e Social, lei ha voluto rispondere pubblicamente a Elon Musk, che ha deciso di togliere ai vip, su Twitter, la spuntatina blu.

Si è trattato di una scelta che ha fatto molto discutere e alla quale Carmelita ha risposto inserendo al posto per l’appunto di tale spuntatina un cuore. Chiaramente non ha fatto tale inserimento a caso, dal momento che lei, quando si appresta a salutare i suoi estimatori, lo fa sempre per l’appunto “col cuore”. E nel farlo ha mandato anche tanti saluti al signor Musk.