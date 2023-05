Noemi devastata per ‘colpa’ di Michelle Hunziker: “Mi sono fatta un pianto…” | Il retroscena è tristissimo

La cantante Noemi fa un’inaspettata confessione. Tutta colpa di Michelle Hunziker.

Si è fatta conoscere ad ampio raggio sia presso il grande pubblico che gli addetti ai lavori per la sua partecipazione ad X-Factor Italia, dove non ha vinto, ma ha lasciato comunque il segno. La sua capacità di mordere il palco e la sua voce graffiante e potente hanno conquistato il cuore di moltissime persone.

Da allora Noemi non si è più fermata. Tantissimi i Festival Di Sanremo passati, ove ha sfiorato tante volte la vittoria per un soffio. Ha pubblicato numerosi album e tantissime canzoni, la maggior parte delle quali sono diventate autentici tormentoni. Oggi è una della artiste più amate nel nostro Paese.

Da un po’ di tempo la cantante appare più in forma che mai. È sparita da qualche mese dalle scene e ha dedicato maggior tempo a sé stessa. Il risultato è la perdita di 15 chili e di un fisico slanciato e tonico. La decisione di mettersi a dieta e di riappropriarsi della sua felicità viene da lontano.

Una carriera in continua ascesa

Si parla del Festival di Sanremo 2018, ove lei gareggiava. Il suo outfit fu ritenuto molto simile a quello prescelto dalla meravigliosa Michelle Hunziker. Alcuni buontemponi crearono un meme che poi spopolò sul Web, decisamente poco lusinghiero nei confronti di Noemi. In esso erano raffigurate le due. messe a confronto. Ne ha parlato a Belve la cantante.

Lei ne ha ne molto sofferto. “Mi sono sentita ferita, in quella foto per la prima volta ho visto la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti, ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa”, ha svelato l’immensa artista.

Un meme che fu galeotto

Ed è da allora che ha maturato la decisione di cambiare, amarsi e rispettarsi di più. Chiaramente la splendida showgirl svizzera non c’entra nulla in maniera diretta in tal senso, tanto più che lei si è sempre battuta e si batte tutt’ora per la difesa delle donne. Inoltre non avrà di certo apprezzato la creazione di quel meme.

Sebbene sia stato galeotto per Noemi per un cambiamento del quale va orgogliosa e la fa stare bene, non è stato comunque un gesto rispettoso nei confronti di una grande artista e in primis di una donna. Noemi, dopo aver subito body shaming, ha comunque ritrovato la forza di guardare avanti e oggi si dedica con maggior attenzione all’attività fisica e al proseguimento di un’alimentazione controllata.