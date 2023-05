Chiara Nasti, scelta la chiesa dove sposarsi: l’ha ‘rubata’ ai famosissimi

Chiara Nasti ha scelto finalmente la chiesa dove si sposerà, l’ha “rubata” ai famosissimi, speriamo solo che a lei e al suo compagno porti più fortuna dei loro predecessori. Svelati anche dei dettagli sugli abiti della sposa.

Finalmente il matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sta prendendo forma, non abbiamo solo la data, ma anche la location. La chiesa dove i due “vipponi” andranno a sposarsi, l’hanno “rubata” ai famosissimi, i quali a loro volta avevano pronunciato le loro promesse nella stessa ubicazione. Speriamo solo che a loro porti più fortuna.

Quello tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è stato un vero e proprio colpo di fulmine in quanto si sono conosciuti nel 2021 e il 16 novembre del 2022 sono diventati genitori del piccolo Thiago, del quale condividono spesso dei post sui loro social.

Chi sono i futuri sposi?

Chiara Nasti è una tra le fashion influencer più amate di sempre, nel giro di poco tempo, da quando ha iniziato a dare i suoi consigli sui social, ha avuto talmente tanto successo che ha dato il via alla sua carriera lavorativa, tra blog, dirette social e collaborazioni con brand famosi. La Nasti non è solo rinomata per i suoi consigli di moda, ma anche per la sua vita sentimentale in quanto è stata parecchio movimentata.

È stata fidanzata con personaggi illustri quali Emis Killa, Emanuele Borriello, Ugo Abbamonte, fino ad arrivare al suo attuale compagno, nonché futuro marito, Mattia Zaccagni, il famoso calciatore della Lazio.

Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto la chiesa dove si sposeranno, l’hanno “rubata” ai famosissimi, in quanto la location prenotata dai futuri sposi è la stessa che nel 2005 hanno usato Ilary Blasi e Francesco Totti.

La Basilica di Santa Maria in Ara Coeli è molto famosa tra le celebrità in quanto è un luogo veramente bello dove pronunciare quel fatidico, Si! Sperando che a loro porti più fortuna degli ex coniugi Totti, la Nasti e Zaccagni si scambieranno quelle solenni promesse il 20 giugno 2023, davanti ad amici e parenti. Pare che la lista degli invitati sia molto lunga, si parla di diverse centinaia di persone tra cui Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena, migliori amici della coppia e padrino e madrina del piccolo Thiago.

La cerimonia si svolgerà alle 16:30 e per l’occasione la famosa influencer ha già dichiarato che indosserà due abiti diversi, uno in chiesa, dai toni più sobri e romantici, l’altro più sexy con un taglio “a sirena” per il dopo chiesa, entrambi gli abiti saranno bianchi. Qualche mese prima, la Nasti aveva concesso qualche spoiler ai suoi followers, ricevendo dal suo futuro sposo Zaccagni un commento tenerissimo: “Sarai la sposa più bella del mondo”.