Sabrina Salerno, guardate come si è ridotta: “La faccia è gialla” | Ecco cosa l’è accaduto

Sabrina Salerno, la splendida cantante e showgirl criticata per uno scatto. Come si è ridotta. Ed è polemica.

È stata una vera e propria icona degli Anni ’80, la splendida Sabrina Salerno. Ha lavorato a tante pellicole cinematografiche e le sue canzoni sono diventate delle vere e proprie hit, che hanno spopolato in tutta Europa. Nonostante non sia più presentissima come un tempo in TV, i suoi fan, compresi chiaramente quelli della prima ora, non l’hanno mai dimenticata.

Difatti costoro la seguono con vivo interesse sui Social. Quando due anni fa ha deciso di partecipare a Ballando Con Le Stelle, ha incantato tutti quanti, non solo in nome della sua straordinaraia bellezza e fisicità da 10 e lode, ma anche della sua sensualità, che lei sprizzava da tutti i pori.

Ha dimostrato di essere una brava ballerina, ma non è riuscita ad alzare al cielo la coppa della vincitrice. A far parlare di lei anche le mise con cui lei danzava e che facevano sognare ad occhi aperti i suoi numerosi estimatori. Sabrina, sebbene abbia superato da un po’i 50 anni di età, non ha assolutamente nulla da invidiare a una 30enne.

Per lei il tempo si è fermato

Certamente Madre Natura è stata molto generosa con lei, ma c’è anche da dire che lei sia una donna molto dinamica. Ama fare sport e dedicarsi a lunghe camminate, che sono un toccasana non solo per il fisico, ma anche per la mente. Cerca di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Tuttavia si concede anche dei peccati di gola, senza eccedere nelle porzioni.

Si vuole bene, si rispetta e si sente una persona appagata, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Felicissima accanto al marito da tanti anni, è sempre più orgogliosa del suo unico figlio, oggi divenuto uno splendido uomo. Di recente l’abbiamo ammirata a I Migliori Anni, dove ci ha fatti divertire e ballare con i suoi più grandi successi.

Un commento che non passa inosservato

In questo periodo però alcuni suoi scatti, caricati sul suo Profilo Ufficiale Instagram, non hanno convinto alcuni utenti. In questa serie di fotografie, pubblicate in sequenza, sostanzialmente tanti bei selfie allo specchio, Sabrina è apparsa durante una sua lunga attesa in camerino coi capelli freschi di piega, un top molto scollato, jeans stracciati e sguardo languido.

Ben truccata, è stata criticata per avere il viso giallo. L’artista ha poi prontamente risposto che fosse per via del fondotinta, complice la luce del camerino stesso, che era possibile tale illusione ottica. In ogni caso lei è semplicemente divina. Un autentico incanto per gli occhi. Non per nulla si è conquistata i cuori di moltissimi fan ancora una volta, che l’hanno riempita di commenti lusinghieri.