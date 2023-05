Isola dei famosi, sbugiardato piano malefico: si erano accordate prima

L’Isola dei Famosi, come ogni anno, regala sempre dei colpi di scena. Stavolta pare che ci sia un accordo tra alcuni naufraghi. Ecco cosa è emerso negli ultimi giorni.

L’anno scorso è stata raggiunta la diretta numero cento del reality della sopravvivenza, chiaro segno che i telespettatori non si stancano mai di seguire le dinamiche del gruppo dei naufraghi. Del resto c’è sempre qualcuno che si distingue per le proprie capacità di sopravvivenza, per l’andare controcorrente o per essere semplicemente il preferito dalla massa.

In quest’edizione, per esempio, Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno conquistato tutti con la loro spiccata simpatia. Sono partiti come coppia per poi essere stati separati diventando così dei concorrenti valutati singolarmente. Nonostante abbiano avuto delle discussioni accese, sono riusciti a chiudere un occhio e a tornare amici più di prima. Purtroppo per problemi fisici Paolo è stato costretto ad abbandonare l’isola nella diretta di lunedì 22 maggio 2023.

Altri compagni d’avventura non sono passati inosservati per altri motivi e tra questi possiamo menzionare Nathaly Caldonazzo che ha avuto dei battibecchi anche con Vladimir Luxuria. All’inizio viveva con tensione quest’esperienza per via dei dissapori con Alessandro Cecchi Paone, ma ora che è fuori dai giochi pare che abbia deposto le armi.

Non si può dire lo stesso di una bellissima naufraga, la quale si sta allontanando sempre più dal gruppo. Tutti sono concordi nel dare il medesimo parere. Una in particolare è riuscita a smascherarla.

Uno contro tutti a L’Isola dei Famosi

La naufraga in questione è Helena Prestes. Nella diretta di lunedì è stata costretta ad andare via perché non è riuscita a battere al televoto Pamela Camassa e Fabio Ricci. Fino all’ultimo ha discusso soprattutto con Alessandra Drusian, la quale non tollera i suoi comportamenti.

Tra l’altro, prima di lasciare definitivamente l’isola ha accusato i Jalisse di non dire la verità per quanto riguarda la faccenda del fuoco spento. Anche Pamela si è espressa sul suo conto: “Non mi piace, è imprevedibile davanti alle telecamere fa la gattina e dietro è un leone”. Alle due donne si è associata un’altra, ma la sua dichiarazione ha maggiormente spiazzato.

“Se diventiamo amiche funzioniamo meglio”

Cristina Scuccia si era avvicinata a lei, ma con il passare del tempo ha cambiato idea. In una diretta precedente aveva riferito di essere intenzionata a darle una possibilità per riacquistare la sua fiducia. Eppure non è servito per colpa di una confessione.

“Ho iniziato a percepire cose che non mi piacevano, un po’ delle tattiche. Mi ha detto ‘Facciamo amicizia perché questo funziona meglio in tv’. Per me se nasce un’amicizia avviene in modo spontaneo. A me queste cose non interessano“. Helena replicherà a una simile insinuazione? Per scoprirlo dovremo attenderla nello studio prossimamente.