“Emanuel Lo è devastato”, Giorgia ha confessato tutto: lo ha ridotto uno straccio

Emanuel Lo, l’amatissimo docente di Amici devastato dalla sua compagna. La confessione di Giorgia.

È indubbiamente un artista sopraffino Emanuel Lo, che nella stagione TV 2022/2023 abbiamo potuto conoscere meglio, sebbene abbia alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto, grazie alla sua partecipazione come docente alla scuola di Amici. Qui, in veste di coach di danza, ha stregato numerosi telespettatori, non per via solo della sua preparazione, ma anche per la sua voglia di mettersi in gioco.

Con la collega e amica Lorella Cuccarini, ancora oggi la più amata dagli italiani, ha inscenato, nel serale del padre di tutti i talent, coreografie che hanno stregato i più. In particolare è stata quella messa in atto sulle note di Brivido Felino, interpretato da Mina e Celentano, che i due hanno dato il meglio di sé. Esibizione top con bacio finale, che ha incantato il grande pubblico.

Tuttavia si è trattato di un bacio puramente scenico, del quale la cantante Giorgia, compagna storica di Emanuel, ne era a conoscenza. Il loro amore prosegue a gonfie vele e il settimanale Chi li ha sovente immortalati felici, durante alcune passeggiate nella Capitale. Emanuel, nonostante sia molto celebre, è una persona molto riservata, così come la sua meravigliosa dolce metà.

La scelta del figlio della coppia

Insieme hanno messo al mondo Samuel. La canta romana ha rivelato che la loro creatura possieda un bellissimo senso dell’umorismo e che ha sostanzialmente la battuta sempre pronta. Durante una sua chiacchierata rilasciata per La Stampa, la Todrani ha rivelato riguardo al figlio: “Ci ha appena detto che ha scelto il Calcio, perché è l’unica cosa in cui sua madre e suo padre, ballerino e musicista, sono negati”.

Ha chiaramente seguito la sua super mamma in Tv durante la sua ultima esperienza sanremese, dove si è aggiudicata un quinto posto e una standing ovation nella serata dedicata espressamente ai duretti insieme alla collega Elisa. Tuttavia, come hanno rivelato entrambi i genitori, Samuel ha fatto un tifo sfegatato per Lazza e la sua Cenere.

La rivelazione su Emanuel

In ogni caso sono rivelazioni che hanno riguardato Emanuel, che stanno facendo parlare a lungo di Giorgia. Lei lo definito, senza se e senza ma, un uomo devastato. “Mi dicono che sono un po’ pesante, la classica che vuole avere tutto sotto controllo. Come compagna ti devi rinnamorare tutti i giorni, il povero Emanuel è devastato: sono 20 anni che stiamo insieme, è più giovane di me”.

Chiaramente la dichiarazione, ricca anche di tanta ironia, caratteristica che da sempre contraddistingue la cantante, oltre che il suo innato talento e la sua voce calda e potente, ha fatto molto sorrider i suoi estimatori. Estimatori che sono felici di vederla sempre più bella e solare. Ora, dopo la sua partecipazione al Festival sognano di rivederla ben presto impegnata in nuovi ed entusiasmanti live.