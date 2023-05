Vladimir Luxuria, l’uomo che le ha rubato il cuore è bello e giovanissimo: resterete a bocca aperta quando capirete chi è

Pare che l’opinionista de L’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria abbia nel cuore un bellissimo del mondo dello spettacolo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Vladimir Luxuria per il secondo anno consecutivo è presente nello studio del reality della sopravvivenza in qualità di opinionista. In precedenza poteva contare su Nicola Savino mentre adesso su Enrico Papi. Non tutti ricordano che è volata dall’altra parte del mondo come naufraga sottraendo la vittoria a Belen Rodriguez. Era il 24 novembre 2008 la diretta della finale dove si aggiudicò il 56% dei voti contro il 44% della bella argentina.

Da allora è comparsa sempre più nel piccolo schermo in vari programmi televisivi. Tutti sono concordi nel dire che sia uno dei personaggi pubblici completi a 360 gradi. Dotata di una vasta cultura, conoscere bene anche l’arte della dialettica. Da non dimenticare il suo fascino bastato su classe ed eleganza. E’ impossibile non amarla.

Ha portato avanti la sua carriera televisiva partecipando al Maurizio Costanzo Show, Quelli che il calcio, Tale e Quale Show, Pomeriggio 5 e L’Isola dei famosi. In quest’ultimo caso ha ricoperto una serie di ruoli, come l’inviata nell’edizione 2012.

Non ha mai nascosto il fatto che si sia sottoposta a degli interventi chirurgici senza mai completare la transizione. Eppure ha un atteggiamento del tutto diverso, più riservato, per quanto riguarda la vita sentimentale. Si dice che nel suo cuore ci sia un giovane noto per aver partecipato a un talent show di canale 5. Andiamo a scoprire chi è.

La vita privata di Vladimir Luxuria

La Luxuria ha avuto una relazione con un attivista di nome Admin: “Non parla italiano, abbiamo comunicato e comunichiamo in inglese…Ma non si è fatto alcun problema a presentarmi subito ai suoi amici e ai suoi cugini”, ecco cosa disse tempo fa durante un’intervista per la Gazzetta del Mezzogiorno nel 2020.

Poi è stata la volta di un politico di destra, il quale non voleva uscire allo scoperto. Per questo motivo hanno preso strade diverse. Stavolta si è aperta con un giornalista de La Repubblica. Al settimanale Nuovo, invece, ha parlato di un uomo che ha avuto modo di conoscere Maria De Filippi.

“Carino e attento”

Lui è Gennaro Siciliano ed è stato un ballerino del maestro Steve La Chance dell’edizione di Amici del 2008. Dopo il talent show ha coltivato la sua passione e così è diventato un insegnante. Ha girato per il mondo esibendosi sui palcoscenici di tutto il mondo.

E’ stato al centro del gossip per la love story (mai confermata) con la Luxuria. Ecco cosa ha detto quest’ultima: “Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori…E’ un ragazzo davvero attento e carino e si è rivelato anche molto passionale…c’è stato qualche bacetto”. Tuttavia da anni non stanno più insieme, dunque per ora pare che lei sia ancora single.