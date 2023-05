Ricordate Sara Affi Fella? Il suo è stato il trono più scandaloso di UeD ma oggi è costretta a campare così

L’ex tronista Sara Affi Fella, a distanza di anni dal suo percorso sentimentale, conduce una vita totalmente diversa. Ecco di cosa si occupa nella quotidianità.

I telespettatori conoscono Sara Affi Fella grazie a Temptation Island. Si è messa alla prova con l’ex fidanzato Nicola Panico per fare chiarezza con i propri sentimenti. Lui ha avuto da ridire su alcuni suoi atteggiamenti, ma nulla di compromettente secondo il parere del pubblico. Semplicemente non accettava il fatto che fumasse. Sara, invece, ha avuto più argomenti da affrontare al falò di confronto.

Non a caso è andata via dal reality delle tentazioni da sola. In un secondo momento Maria De Filippi le ha dato la possibilità di sedersi nel 2017 sul trono di Uomini e Donne per trovare l’anima gemella. Tra i tanti corteggiatori alla fine si è soffermata su Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo è stato conteso per settimane con l’altra tronista, Nilufar Addati, scatenando così la rabbia degli altri pretendenti.

Al termine del trono Nilufar ha scelto Giordano Mazzocchi mentre Sara è andata via con Luigi. Dopo due settimane Sara e Luigi avevano dichiarato di non aver gettato le basi per un rapporto stabile e duraturo. Successivamente il ragazzo si è seduto sul trono e nel frattempo ha scoperto l’amara verità. In poche parole Nicola ha confessato che in realtà non si erano mai lasciati.

La notizia ha messo inevitabilmente al centro dell’attenzione Sara, la quale ha ricevuto tante critiche e attacchi sul web al punto tale da assentarsi per un periodo. Solo con il passare del tempo la faccenda è finita nel dimenticatoio e adesso conduce uno stile di vita completamente diverso.

Curiosità su Sara Affi Fella

Sara si è iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia della Sapienza, ma ha sempre coltivato la sua passione per il mondo dello spettacolo. Ha colto l’occasione di farsi conoscere con Temptation Island. Prima, però, si è messa alla prova nel 2014 a Miss Italia.

All’epoca dello scandalo tanti sponsor hanno annullato i contratti. La ragazza poi non ha esitato a chiedere scusa dicendo che era assetata di fama. Ora nella sua vita è tornato il sereno e il merito è senza dubbio di Francesco Fedato, un noto calciatore. Nella sua quotidianità gli dà tante attenzioni, ma la sua vera priorità è un’altra.

Una mamma bellissima

Sara è una splendida madre di un bambino di nome Tommaso. Nato il 30 settembre 2020 nella Clinica Villa del Sole a Caserta, è stato il compagno a comunicare prontamente ai follower la nascita del piccolo su Instagram.

Da allora la vita dell’ex tronista è cambiata. La maternità l’ha resa ancora più bella secondo il parere dei fan. Non è stata una gravidanza semplice da affrontare, ma l’amore per il piccolo le hanno dato la forza ad andare fino in fondo.