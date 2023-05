Addio’ Serena Bortone: sembra non ci sia proprio più nulla da fare | La notizia da viale Mazzini

Doccia fredda per Serena Bortone e i suoi estimatori. Si parla di addio. Come stanno per davvero le cose.

Mentre ci si accinge ad arrivare alla canonica e meritatissima pausa estiva per moltissimi programmi TV e si lavora sodo per la nuova stagione al fine di dare in pasto ai telespettatori qualcosa degno di nota, una voce rattrista i cuori degli estimatori della Bortone. Pare infatti che per lei a breve non ci sarà più posto all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini.

Dopo che il mitico Fabio Fazio ha annunciato durante una puntata del suo seguitissimo Che Tempo Che Fa del suo addio alla Rai, nulla pare più impossibile al grande pubblico italiano. Il conduttore ligure approderà a Discovery insieme all’amica Luciana Littizzetto. Sempre restando all’interno della Rai, si mormora anche del fatto che Flavio Insinna potrebbe non condurre più l’Eredità.

Al suo posto potremmo trovare Pino Insegno, al quale saranno affidate anche le conduzioni di altri programmi. Prevista anche poi la promozione per Fiorello, che dovrebbe passare da Rai Due a Rai Uno. Tuttavia ora è Serena Bortone a tenere banco più che mai. Le ultime puntate finora trasmesse di Oggi È Un Altro Giorno non hanno ottenuto risultati di share tanto sperati.

Il destino di Serena

Ciò avrebbe iniziato a preoccupare, a quanto pare, i vertici dell’Azienda di Viale Mazzini. Tuttavia ora per che gli indici d’ascolto non c’entrino un bel nulla con l’addio della conduttrice alla Rai. TV Blogo ci fa sapere, in ogni caso, che tutto ciò non è ancora stato stabilito, dal momento che il Consiglio di Amministrazione della Rai si riunirà il 25 maggio 2023.

Solo allora si saprà il destino della Bortone. “Una delle poche certezze della nova Rai targata Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, rispettivamente amministratore e delegato e direttore generale, è la sostituzione di Serena Bortone e del suo Oggi È Un Altro Giorno“, si legge direttamente sul portale. Insomma, al momento gli estimatori della giornalista non possono far altro che sperare e incrociare le dita.

In lizza per la sostituzione

A questo punto grande è anche la curiosità di sapere, eventualmente, chi la sostituirà nel prossimo autunno nella fascia orario pomeridiana che lei ha magistralmente occupato per tanto tempo. Uno dei nomi papabili in tale direzione è la splendida Roberta Capua. Tuttavia ci sarebbero anche altre due interessanti candidate, quali Elena Santarelli e Carolina Rey.

Sempre TV Blogo ci fa sapere: “L’obiettivo, a quanto si apprende da fonti vicine a Viale Mazzini è cambiare modello narrativo. Tradotto: un programma più stiloso e meno caciarone, con all’interno un segmento dedicato al factual, il genere Tv che consiste nel racconto della realtà senza filtri e che funziona soprattutto nel pubblico femminile”. Dunque perfetto per fare da traino al Paradiso Delle Signore.