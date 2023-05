Paolo Noise, la verità sulle sue condizioni: Mazzoli ha spifferato tutto | La situazione è peggiore di quanto crediate

Isola Dei Famosi, la verità, nient’altro che la verità sulle reali condizioni di salute dell’ex naufrago Paolo Noise. L’amico Marco Mazzoli spiffera tutto quanto.

Non è certamente un’edizione priva di colpi di scena, quella attualmente in onda dell’Isola Dei Famosi. Non per nulla fin dalle prime battute ha fatto intendere che sarebbe stata alquanto spumeggiante. Le diatribe fra i vari naufraghi si sono sviluppate fin da subito. Esemplare è stata quella avvenuta in piena notte fra il divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo.

Il giornalista ha deciso, poche settimane dopo, assieme al fidanzato Simone Antolini, di abbandonare il reality. Ancora prima era stata la volta del conduttore Marco Predolin a fare tale scelta. Hanno poi iniziato a crearsi le varie fazioni e alla fine la più criticata, ovvero la modella Helena Prestes, è stata eliminata dal reality tramite il televoto.

Nemmeno l’arrivo in Honduras dell’amica Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7, è servito a evitarle l’eliminazione. Dopo anche l’uscita di scena di Fiore, che abbiamo già ammirato elegantissima in studio da Ilary Blasi, ha decidere di abbandonare l’Isola è stato Paolo Noise. Lo speaker radiofonico, amatissimo per lo più dai giovani e dai giovanissimi, aveva iniziato l’avventura assieme al braccio destro e grande amico Marco Mazzoli.

Il dramma di Noise

Nonostante siano legati da tempo da un profondo legame di amicizia, hanno avuto da poco una forte discussione che ha fatto tremare i cuori dei loro estimatori. Fortunatamente la pace è ritornata ben presto a fare capolino tra di loro. Il primo a fare un passo riconciliatore verso l’amico è stato proprio Paolo.

Nel corso dell’ultima puntata il dj ha comunicato la scelta di lasciare l’Honduras. Ciò ha sconvolto molti suoi compagni di viaggio e moltissimi telespettatori, che lo sognavano già in finale. In ogni caso durante la famosa diretta non sono stati specificati i motivi che l’hanno indotto al ritiro.

I dettagli sono ancora sommari

Nel frattempo sui Social i fan hanno iniziato a fare alcune ipotesi e cercato di ricostruire la faccenda. Successivamente è emersa una frase pronunciata proprio da Marco Mazzoli, riguardante lo stato di salute dell’amico. In poche parole l’attuale naufrago aveva affermato che, secondo lui, Paolo si era sovraccaricato di farmaci fin dal primo giorno sull’Isola.

Pertanto si è iniziato a pensare che il primo malore non fosse stato causato solo dalla stanchezza e dalla fame, ma anche da ben altro. Successivamente molti estimatori hanno anche incominciato a parlare di un secondo malore. Ora però si attende un racconto più dettagliato da parte del diretto interessato, non appena tornerà in studio dalla Blasi.