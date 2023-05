Ilary Blasi ‘tradita’ da lei: ha vuotato il sacco su Bastian | Finalmente la verità sulla sua vera natura

La splendida conduttrice dell’Isola Dei Famosi tradita dalla sua cara amica. A ruota libera su Bastian Muller.

Da svariati mesi ormai la meravigliosa conduttrice dell’Isola Dei Famosi fa coppia fissa con l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller. Le prime foto che avevano rivelato la nascita del loro sentimento, le aveva pubblicate il settimanale Chi, che ogni settimana ci regala magnifiche esclusive. I due erano stati beccati durante un romantico weekend in Germania.

Successivamente è stato l’uomo a fare visita a Ilary nella Capitale. Pian piano la coppia ha iniziato ad uscire allo scoperto e ci sono state le presentazioni ufficiali, sia in famiglia che con i più cari amici. Bastian poi ha anche conosciuto anche i figli di Ilary. Stiamo chiaramente parlando di Christian, Chanel e la piccola Isabel, che oggi ha 7 anni.

Ed è proprio in compagnia di quest’ultima e della sua affascinante mamma che Bastian è stato pizzicato dai paparazzi durante un pomeriggio di svago al parco, che poi si è anche concluso con un buon gelato. L’uomo ha anche legato con Chanel e con il fidanzato di lei, con cui va molto d’accordo.

Il rapporto dell’imprenditore coi figli di lei

Chiaramente per Ilary queste sono grandi soddisfazioni, anche perché il fatto che il compagno piaccia ai figli, è qualcosa di molto importante. Nonostante l’uomo non faccia affatto parte del vasto mondo dello spettacolo, è diventato molto popolare proprio per il fatto di essere il nuovo amore di una vera star come lei.

A svuotare ora il sacco nei suoi confronti è stata una carissima amica dell’ex moglie di Francesco Totti. L’artista ha avuto modo di conoscere Bastian durante un grande evento che si è tenuto di recente, in occasione dell’ anniversario del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. La donna in questione affianca Ilary all’Isola Dei Famosi in studio, in qualità di opinionista.

La rivelazione di Vladimir

Stiamo chiaramente parlando della meravigliosa Vladimir Luxuria, che nel corso di una sua intervista a Novella 2000 ha svelato qualcosa si più del nuovo compagno dell’amica: “Ero curiosa di conoscerlo e Ilary ha mantenuto la promessa. Si è molto divertito. Lo ha trovato simpatico, affabile e rispettoso.” Vladimir ha anche rivelato che lui sia molto riservato e che lascia i propri spazi alla sua compagna.

Sul finale è arrivata una dolcissima e romantica confessione: “Sono andati via mano nella mano ed è stata molto tenera questa scelta. Perché nascondersi? […] Vedo Ilary più serena: nonostante sapessi della sua separazione da Totti, prima che diventasse pubblica, lei è stata così dolce e solare. Non ha mai fato pesare i suoi problemi sugli altri.”