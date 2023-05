Aldo Montano e la malattia che l’ha colpito: morte progressiva dei tessuti | Come sta oggi

Aldo Montano ha rivelato dettagli terrificanti sulla malattia che l’ha colpito, deve convivere con la morte progressiva dei tessuti. Ecco come sta oggi l’ex atleta schermitore che ha fatto sognare l’Italia alle Olimpiadi.

L’ex schermitore e campione sportivo, Aldo Montano, famoso maggiormente per aver vinto le Olimpiadi ad Atene nel 2004 nella categoria della sciabola individuale, ha spiegato il motivo del suo ritiro. Tutta colpa di quella spaventosa malattia che l’ha colpito e che gli genera la morte progressiva dei tessuti. Ecco come sta oggi lo sportivo.

Non è facile dover rinunciare ai propri sogni di gloria, ma purtroppo l’arrivo di una malattia è una di quelle cose che nessun essere umano può controllare. Un giorno ci sei, l’altro chi lo sa? Lo sa bene Aldo Montano il quale ha dovuto rivoluzionare tutta la sua esistenza dopo aver ricevuto quella terribile notizia, inoltre deve decidersi a prendere in mano la sua vita e ascoltare il consiglio dei medici, cosa finora rimandata.

Aldo Montano ad un nuovo reality?

Aldo Montano, classe 1978, ha sempre avuto una grande passione per lo sport in generale e più precisamente per la sciabola, d’altronde non poteva essere diversamente, in quanto entrambi i suoi genitori sono stati ex schermitori olimpici. Dopo la fine della sua carriera sportiva, Montano si è dovuto arrangiare, per questo si è buttato nel mondo dello spettacolo, l’abbiamo visto in diversi programmi televisivi e reality, come per esempio al Grande Fratello Vip, dove è diventato molto amico di Manuel Bortuzzo.

Nonostante oggi sia felicemente sposato con l’atleta russa, Olga Plakhina, dalla quale ha avuto due figli, in passato Aldo Montano era entrato nel centro del gossip per via della sua storia d’amore con l’attrice Manuela Arcuri, poi finita nel 2006. Da pochi giorni, il bel Montano, per la gioia del suo amico, Andrea Lo Cicero è diventato un naufrago dell’Isola dei Famosi, entrando insieme all’ex gieffina, Nikita Pelizon.

La malattia di Aldo Montano

Aldo Montano ha svelato i retroscena di quella malattia nefasta e silente che l’ha colpito un po’ di tempo fa: “Un anno e mezzo fa ho scoperto di avere una necrosi progressiva… La protesi, a fine carriera, diventa necessaria; è lo scotto dopo aver gareggiato a lungo”. Questa malattia subdola è caratterizzata per la morte progressiva dei tessuti e come ha rivelato lo stesso ex atleta ai microfoni di Verissimo, c’è solo una soluzione:

“Sto rimandando l’operazione all’anca: soffro di necroso e sono in procinto di fare un’operazione semplice ma invasiva… Dovrei rimettermi a posto per la seconda parte di vita…”. Dopo l’operazione, dovrà quindi concedersi un periodo di riposo e in seguito di un lungo percorso riabilitativo che dovrebbe rimetterlo in piedi senza problemi. Ovviamente la sua carriera sportiva è finita, ma lui Montano non si dà per vinto, ecco cosa vorrebbe fare: “Vorrei solo ridare qualcosa che la vita sportiva mi ha dato. Lavorare coi bambini, parlare loro di valori seri, di abitudini sane, insomma mi piacerebbe lavorare coi piccoli…”.